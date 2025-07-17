台灣約13萬人聽力障礙...患者慨捐18萬美元！助國泰醫院啟動「樂聆專案」

根據2024年統計，台灣約有13萬人患有聽力障礙，其中，重度以上者約5萬人，多數為成年人。由於成人植入人工電子耳，要價不菲，對多數家庭而言是沉重負擔。長年居住台灣的Ben D. Harvey，為表達對這塊土地的感激之情，以及國泰醫院耳鼻喉科長年提供的專業醫療服務，特別捐贈18萬美元來回饋社會。

美籍Harvey表示，接受國泰醫療團隊照顧近20年，感謝台灣社會的溫暖與關懷，希望透過實際行動回饋台灣社會，幫助更多需要的人。18萬美元用以支持成人人工電子耳植入計畫，名為「樂聆專案」（Joy in Listening Project），可望嘉惠約10位成人聽損者。

國泰醫院院長簡志誠表示，衷心感謝 Harvey對台灣的深厚情誼，以及對國泰耳鼻喉科醫療服務的肯定。這筆捐贈不僅是資金的支持，更是對生命價值的重視。「樂聆專案」將為患者開啟與世界重新連結的希望與力量。

聽力是人與人之間重要的溝通橋梁，當聽力受損，可能導致溝通困難、影響人際社交、導致學習困難，甚至造成孤立感。對兒童而言，聽力損失直接影響語言的學習與發展；對成年人，聽力障礙常使溝通困難，進而影響人際互動、職場表現與就業機會。

台灣將邁入超高齡社會，高齡長者的聽力退化不只是自然老化，更可能成為孤獨與依賴的開端。研究顯示，聽力障礙與認知功能退化密切相關，已證實為失智症的危險因子之一，無法與周遭環境良好互動，會讓長者逐漸失去生活的主控權，生活品質與安全性大幅降低。

「樂聆專案」從一段良好的醫病關係，開啟善的循環，嘉惠成人聽損者重拾聽力。除了這次的愛心捐助，Harvey多年前即曾慷慨捐贈新台幣200萬元，協助國泰醫院耳鼻喉科建置基礎實驗室，並設立全方位耳鼻喉頭頸手術訓練中心，成為當時領先全台的先驅。

該中心亦成為醫院持續推動臨床教學的重要基地，至今已累積舉辦超過60場手術訓練課程，其愛心奉獻直間接為耳鼻喉科領域培育出無數優秀人才。 國泰醫院院長簡志誠（右）致贈感謝狀予美籍Harvey（左），感謝其愛心捐贈幫助成人聽損者。圖／國泰醫院提供

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