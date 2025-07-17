連5年拿下米其林1星！傳Forchetta剝削員工、食安爭議 中市府喊查

台中七期連5年拿下米其林一星的餐廳Forchetta（火氣大）遭前員工爆料，指控違法高薪低報，中午休息空班打掃環境，甚至騙員工放「無薪假」，還傳出有食安爭議。對此，台中市勞工局、食安處表示，將稽查究辦。

根據「鏡報」報導，主打地中海無菜單料理的Forchetta，為饕客爭相朝聖的名店，「鏡報」接獲多名前員工爆料，指控Forchetta違法高薪低報、變相扣薪，還要求員工利用下午休息空班打掃環境，沒客人騙員工放「無薪假」，還涉食安爭議，包括疑似使用過期食材、食材廣告不實，以及未依規定消毒清潔環境等。

台中市食安處表示，將派員前往稽查，針對衛生環境不佳、食材儲存管理等疑慮逐項檢查。如有不符合「食品良好衛生規範準則」情形，將要求業者限期改善；若複查仍不合格，或查有使用逾期食材，將依「食品安全衛生管理法」罰6萬元以上、2億元以下，如發現標示不實等違規事項，也將依食安法罰4萬到400萬元。

勞工局表示，Forchetta餐廳傳出無薪假及薪資爭議，勞工局已主動要求業者至局內接受勞動檢查，如查有違法，將依法處理。另業者若涉有違法扣薪、未依法給付國定假日工資及未申請卻擅自實施減班休息（無薪假）等情形，涉違反勞動基準法第22條及39條規定，將各罰2萬至100萬元罰鍰。

勞工局說明，勞工局截至目前，已受理Forchetta餐廳3名員工提出勞資爭議調解，涉及延長工時工資與特休工資等，已於7月1日達成調解，後續若再有相關勞資爭議，將依規辦理，全力維護勞工權益。

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