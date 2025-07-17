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疑燃油開關轉至切斷...憂「印度空難」重現 民航局要求1週內檢查

中央社／ 台北17日電

印度航空空難班機疑似燃油開關轉至切斷模式。雖然台灣沒有同型客機，民航局指出，依照波音2018年安全措施建議，已要求國籍航空業者針對波音737及787機型，於1週內完成燃油控制開關操作檢查。

印度航空6月12日發生空難，印度航空事故調查局7月12日公布的初步調查報告指出，印航班機起飛後不久，燃料開關在相隔一秒內從「運轉」切換至「切斷」模式，但報告中並未說明開關是如何被撥動的。

根據各家國籍航空公司機隊，台灣國籍航空並沒有引進同樣的波音787-8客機，只有引進波音787-9客機、787-10客機。不過民航局指出，依據波音公司2018年安全措施建議，昨天即要求國籍航空公司（華航長榮）針對波音737及787機型，於1週內完成燃油控制開關操作檢查，以維護飛航安全。

朝陽科大飛航系主任盧衍良受訪表示，在燃油開關正常運作下，只有在飛機後推啟動發動機時會打開，然後飛機停妥後會關閉，這兩個時間點會用到燃油開關，因此在加速起飛爬升時，並沒有理由會去動到此開關。

盧衍良說，為了預防駕駛員誤觸，設計上在開關的兩側各有一個三角鐵避免駕駛員的手碰觸到開關，而要操作開關時也必須先有將開關上提的動作，才能往前扳動點火或往後扳動熄火，類似這種安全防護設計，在起落架、襟翼的手柄上也有。

目前的初步報告指向燃油控制開關在起飛主輪離地後約3秒相繼被關閉，盧衍良表示，以兩個開關同時失效的可能性甚低。

盧衍良說，就實際操作程序，此時也沒有任何需要動到開關，飛機航行中只有發動機故障需要空中關車時才有去動開關的必要，但也不可能兩個發動機都關掉，此事故的發生時間點並沒有這個前提狀況存在，因此，目前實在很難去理解為什麼開關會在此時被關掉。

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