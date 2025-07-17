醫療崩壞中！醫曝病人2月前預約開刀 灌腸、禁食等一整天仍開不了

台灣醫療崩壞引關注，台中婦產科醫師謝筱芸今在臉書分享個人經歷，她的一名女病患2個月前預約開刀手術，卻在術前一天住院，灌腸、禁食，等了一整天，結果因護理人力不足開不了，且這非個案，3個月前另一名病人也遇過。她感嘆，「從『延後手術』變成『根本開不了！』醫療崩壞進行中」。

網友回應，醫護也需要好好的休息，也有網友認為，大醫院真的一床難求。還有醫護跳出來表示，也有其他醫生今天也遇到和謝筱芸同樣的狀況。

謝筱芸表示，她的一名女病患昨天住院，灌腸、禁食，從半夜12時後滴水未進，等了一整天，只為開一場兩個月前就排好的手術。她從早上一路開刀到傍晚，原本預計五時多能幫女病患開刀，卻不斷被急產、出血等緊急刀擠掉。到了晚上10時，手術室通知「護理人力不足，今天開不了了。」病患什麼都配合了，卻只能辦理出院，重新再排一次。

謝筱芸指出，這樣的情況，三個月前另一名女病人也遇過。這二名女病人都沒有責怪她我，反而安慰她「醫師，我知道你們也很辛苦。」她真心感謝病人的體諒，但每次要親口去道歉，心裡都充滿無奈與愧疚。

謝筱芸說明，以前就算等到晚上七八點，也知道終究能開；但這一兩年，護理人力愈來愈緊，當天無法開刀的病人，開始變多了。現場感受到的，不只是工作變得更辛苦，還有工作時心理的「不確定感」。

謝筱芸指出，她總是一邊開刀一邊擔心著「這一刀，今晚開得了嗎？」「是不是又要讓她空腹一天，最後一場空？」從「延後」變成「取消」，從「晚點能開」變成「今天無法開」，醫療崩壞，確實是現在進行式；這些默默等待的病人，值得更好的對待；這些持續撐著的醫療人員，也需要被看見。

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