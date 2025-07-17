蝦皮賣「1款夏日利器」違規販售 台中12賣家各慘噴3萬元
愛美人士夏日利器除毛儀熱銷，光能除毛儀屬二級醫材，依法不得於網路販售。台中市食安處統計，2023年至今共查獲16件違規案，其中12件為網友上蝦皮購物當賣家販售，另有公司在MOMO購物、Pchome商店街、松果購物販售，全數依醫療器材管理法各裁處3萬元。
食安處提醒民眾，切勿網購來路不明的儀器，購買前應確認外包裝是否標示醫療器材品名、許可證字號及廠商資訊，確保自身安全與權益。
食安處舉例，小美日前透過網路購買標榜「無痛除毛」的儀器，收到商品後發現標示不清，且實際效果與廣告內容不符，要求退貨卻遭拒，才發現是違規販售的非法產品。
食安處指出，使用雷射光能或熱能達到除毛效果的裝置，依規屬第二等級醫療器材，使用時需根據身體部位調整能量強度，才不會有傷害肌膚的疑慮。該類產品依法不得於網路販售，民眾購買時應謹慎查核，切勿因價格低廉或購買便利而貿然下單。
食安處提醒，想要安全的購買各類合格的醫療器材，應留意產品外包裝是否有清楚標示醫療器材品名、許可證字號及廠商資訊等，詳情可至食藥署網站查詢醫療器材相關資訊（https://lmspiq.fda.gov.tw/web/MDPIQ/MDPIQLicSearch）。
食安處說明，依法僅第一等級（如OK繃及一般醫用口罩等）與部分第二等級醫材（如耳溫槍、保險套等）始得於網路販售。如需了解詳細資料，可至衛福部食藥署網站「醫材商（藥局）通訊交易通路販賣醫療器材資訊專區」查詢（https://www.fda.gov.tw/TC/siteContent.aspx?sid=11680），以免受罰。
食安處表示，未來市府將持續稽查，強化源頭管理，若發現違規銷售未經核准醫療器材，將依法處辦，守護市民健康安全。
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