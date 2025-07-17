準薇帕颱風將生成 水利署揭2處防汛熱點

中央氣象署資料顯示，熱帶性低氣壓TD-09今日8時的中心氣壓1000百帕，向北北西進行，最快今天生成為今年第6號颱風「薇帕颱風」。經濟部水利署上午邀集所屬各河川及水資源等分署召開視訊會議，要求各分署隨時守視，提高警覺，做好整備因應，水利署鎖定鹿港公會堂、南分圳等地點為防汛熱點。

水利署長林元鵬表示，以目前熱帶性低氣壓的移動速度來看，18日起對台灣造成影響，18日至20日的上半天，迎風面的東部、東南部及南部，都是薇帕颱風可能帶來的降雨熱區，國外氣象模式也顯示23日在台灣東方海面仍有熱帶氣旋生成機會。

水利署表示，丹娜絲颱風災後，部分救災工作仍在進行，因此經濟部仍維持應變小組二級開設，除積極辦理災修工程外，同時關注新颱風形成後的影響。

林元鵬指出，雲林古坑鄉草嶺雖然清水溪河道已穩定，恢復正常通洪能力，但第四河川分署仍應日日監控，如有狀況立刻通報相關單位配合因應。防汛熱點鹿港公會堂、南分圳等地點，提早預布砂包、協助抽水機，提前做好準備。黃金海岸、二仁溪出海口、網寮海堤等地，若有破損盡速以鼎塊進行搶險，河海堤加強巡檢，避免受長浪影響。

由於丹娜絲颱風帶來豐沛的魚量，主要水庫蓄水率都在9成以上，部分處於滿庫狀況，水利署說，有必要時就會調節水位，提醒民眾留意水庫發布警報時，盡速遠離河道以策安全，若雨量充足，將適時啟動水力排砂或繞庫排砂。

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