冬病夏治 馬偕中醫：三伏貼八成患者症狀可改善過敏等症狀

面對夏季濕熱、冬天濕冷、空氣品質惡化與飲食多樣等環境變化，國內過敏性疾病患者逐年增加。中醫師提醒，現正「冬病夏治」的黃金時機，民眾握即日起至8月30日可進行「三伏貼」療程，在背後黏貼「藥餅」，來體質調理、強化免疫力，有助改善秋冬常見的鼻過敏、慢性咳嗽等問題。

馬偕紀念醫院中醫部主治醫師張絜閔指出，依中醫節氣理論，「熱在三伏、冷在三九」，三伏貼即是利用一年中最炎熱的時節，藉由皮膚毛孔容易打開開啟，藥效可以滲透至穴位經絡，達到改善虛寒體質與提升免疫的目的。臨床統計顯示，約八成患者接受三伏貼後症狀可望獲得改善。

今年三伏分別落在7月20日（初伏）、7月30日（中伏）與8月9日（末伏），建議民眾可於7月至8月間，每隔7至10日敷貼一次，完整療程為一年三次、連續三年施作。若無法配合時程，至少敷貼一次，也可觀察對過敏症狀的改善效果。

張絜閔表示，三伏貼適用於過敏性鼻炎、氣喘、慢性支氣管炎、容易反覆感冒的體質，對於無法服中藥或害怕針灸的患者，也是一種溫和且安全的選擇。

不過，三伏貼並非人人適合，正在感冒、發燒、肺部感染者、孕婦及2至3歲以下尚無法配合敷貼的嬰幼兒，以及曾有嚴重藥物過敏史者，則不建議進行三伏貼療程，比較適合過敏及虛寒體質者，年齡2到3歲以上能配合敷貼者。建議民眾諮詢合格中醫師，由專業判斷是否適合自身體質與病況後接受診治。

張絜閔提到，近期適逢暑假，不少家長帶著孩子前來門診，也有受鼻過敏困擾的上班族，希望在最佳時機接受三伏貼，改善「鼻水共共流」的窘況。患者陳先生分享，敷貼初期皮膚有涼感，後續會微微發熱，整體過程無不適或明顯不便。

三伏貼為將調製好的藥餅敷貼於背部大椎、肺俞、腎俞等穴位，一般成人建議依醫師指示敷貼2至4小時，兒童因皮膚較嫩，建議敷貼0.5至2小時後自行取下。

過程中若出現皮膚局部紅癢或灼熱感，可視情況提前取下藥餅。初次接受者，建議於門診停留10至15分鐘，由醫師觀察皮膚反應，確認安全後再離開。若敷貼處出現少量水泡或色素沉澱，無須緊張，避免搔抓以免破皮。建議於敷貼1至2小時後再沐浴，降低皮膚刺激風險。

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