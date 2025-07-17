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「少年PI」舞台劇登台 3偶師合力演活老虎

中央社／ 台北17日電

劇場版「少年PI的奇幻漂流」襲捲全球，獲得多項大獎，今天起將在台灣首度演出，抵台記者會上，3名偶師操作老虎「理查．帕克」，模樣栩栩如生，帶來視覺震撼。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝致詞表示，「這是兩廳院近年少見的大型製作，更是國際現象級的舞台作品，唯有走進劇場，才能深刻體會它的震撼與感動」。

經典小說「少年PI的奇幻漂流」在2012年由導演李安改編搬上大銀幕，並斥資新台幣1.5億元在台中搭景拍攝，引起話題，最終拿下4項奧斯卡獎；劇場版同樣威力十足，不但橫掃美國東尼獎、英國奧立佛獎等獎項，票房也十分亮麗。

記者會上，隨團偶戲指導湯姆．史塔西（TomStacy）帶領3名操偶師，示範最受矚目的老虎角色，操偶師透過模仿動物的姿態、神情與動作，將自己完全投射進角色之中，以驚人默契展現老虎的「氣息、眼神、重量」。

其中一人操控老虎頭部與視線角度，另一人負責心臟與前肢，最後一人掌管後肢與關鍵的尾巴動作；這條尾巴更被形容為讓老虎「活起來」的靈魂。

除了偶戲的視覺魔法外，此次演出最大亮點之一，是觀眾能在不同場次中欣賞「少年PI」與「少女PI」兩種性別視角版本。

飾演「少女PI」的演員桑雅．維努戈帕（SonyaVenugopal）在記者會上分享，「很高興能以女性角色詮釋這個故事，這讓我能從截然不同的情感能量、身體語言與內心歷程出發，讓角色層次更為豐富。」

劇場版「少年Pi的奇幻漂流」將於今天至27日在台北國家戲劇院，7月31日至8月3日在台中國家歌劇院演出。

記者會 劇場

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