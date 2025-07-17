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三伏貼來了！把握「冬病夏治」預防氣喘與鼻過敏 搭配針灸更有效

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
三伏天進行三伏貼，可補養陽氣、調整寒性體質，有助提升免疫力。本報資料照片
三伏天進行三伏貼，可補養陽氣、調整寒性體質，有助提升免疫力。本報資料照片

傳統中醫認為，許多疾病在冬季容易發作或加重，要利用陽氣旺盛時節進行「冬病夏治」。夏季三伏天為一年中最熱的時候，順應自然進行治療，可達到「助陽祛寒」功效。恩主公醫院中醫部部主任張晉賢表示，盛夏人體氣血旺盛、毛孔開泄，藥物透皮吸收更快，加上穴位刺激，治療效果更好。

張晉賢指出，將辛溫藥物，如白芥子、細辛、延胡索等製成藥餅，敷貼於特定穴位。成人敷貼時間為1至2小時，兒童0.5至2小時，依各家醫療院所配方不同，而有敷貼時間上差異。其藥效可驅散體內寒邪、調節陰陽平衡，預防過敏性鼻炎、氣喘、異位性皮膚炎、虛寒性胃痛等冬季易發疾病。

張晉賢以「太陽能板」為比喻，三伏貼的藥餅可將夏天太陽的熱量、環境吸收的熱量以及辛溫藥物的能量儲存於人體內，並在寒冷冬天時釋出，供身體使用。夏季是中醫「治未病」理念中「未病先防」的最佳時機，而三伏貼正是透過體質調理來強化免疫力的傳統療法，有助於提升生活品質。

台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區副院長邱榮鵬表示，根據衛福部108年的統計，當年度在治療氣喘以及過敏引起的鼻炎，共花費超過80億點。每月因過敏性疾病就醫人數平均約2萬人，同年另一資料顯示，國人因過敏接受西醫診治人口約佔總人口15%，可見過敏性疾病是國人的困擾。

邱榮鵬強調，三伏貼將具有揮發性且溫熱的藥物，敷貼在人體背部可治療臟腑之俞穴表面，進而達到調理臟腑的作用。除了使用肺經的穴位之外，也會根據個人體質差異，選用強化脾胃或溫補腎元的俞穴，以增強後天脾胃及先天腎陽的功能，幫助溫肺經、散肺寒，過敏症狀皆有明顯改善。

三伏貼有哪些注意事項或禁忌呢？台北市中醫師公會監事長歐乃慈表示，每年夏季三伏日（初伏、中伏、末伏）各敷貼1次，連續3年效果最佳。貼藥時，多數人感覺微熱或輕微灼熱，皮膚較敏感者可能會有紅腫、癢感，甚至水泡，這是藥性發揮與體質反應的表現，可評估是否需要縮短貼藥時間或調整配方。

如正值發燒、皮膚感染、孕婦、肺結核活動期、對藥物嚴重過敏、患有皮膚病、出血性疾病者不建議使用；敷貼期間避免辛辣、海鮮、生冷食物。歐乃慈建議，在醫師評估下配合中藥調理、針灸或推拿效果更佳，能全方位改善體質。

2025年三伏天

•初伏：7月20日

•中伏：7月30日

•末伏：8月09日

針灸 醫師 衛福部 發燒 氣喘 中醫 中藥

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