快訊

罷免在即！蔣萬安面諫「一家人槍口不對內」 賴總統臉色鐵青

川普對陸態度軟化？外媒曝：爭取與習近平峰會及貿易協議

中國也爆採血爭議！基因研究血液來源存疑，牛津大學不合作

聽新聞
0:00 / 0:00

熱帶低壓外圍環流影響 台東綠島、蘭嶼19日船班取消

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
受熱帶低壓外圍環流影響，船公司公告台東富岡往返蘭嶼、綠島船班，蘭嶼部分7月18日（五）中午過後至7月19日（六）全天航線船班全部取消；綠島部分7月19日（六）航線船班全部取消。本報資料照片
受熱帶低壓外圍環流影響，船公司公告台東富岡往返蘭嶼、綠島船班，蘭嶼部分7月18日（五）中午過後至7月19日（六）全天航線船班全部取消；綠島部分7月19日（六）航線船班全部取消。本報資料照片

受熱帶低壓外圍環流影響，船公司公告台東富岡往返蘭嶼綠島船班，蘭嶼部分7月18日（五）中午過後至7月19日（六）全天航線船班全部取消；綠島部分7月19日（六）航線船班全部取消。相關船班資訊可上船公司網頁查詢。

蘭嶼 航線 綠島 台東

延伸閱讀

深夜遭潑滾燙熱水！蘭嶼男與死神拔河 警方掌握可疑對象

又有熱帶低壓！最快24小內生成「百合颱風」 最新路徑、對台影響曝

國家級警報！3縣市超大豪雨狂炸「下到發紫」降雨熱區曝光

台東往返蘭嶼、綠島船班7月7日停駛 熱氣球上午場取消

相關新聞

薇帕颱風今將生成！明起外圍環流影響明顯「東半部恐豪雨、台北颳強風」

今天各地多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，明天開始隨著熱帶性低氣壓或薇帕颱風從...

風災重建「屋頂還沒修好」...薇帕颱風恐又來 台南受災戶：真的怕了

颱風丹娜絲重創台南七股、將軍等沿海地區，災後重建正在進行，且許多平房民宅屋頂仍待工人覆蓋，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨...

對流雲系發展旺 從北到南14縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

想「凍齡」必改！醫曝6個讓皮膚老化的壞習慣 這點夏日不可少

沒有人願意未老先衰，在這個看臉的時代，大家都希望自己能看起來年輕一些。而《Women's Health》報導，美國皮膚科醫生約書亞‧齊克納（Joshua Zeichner）指出，日常生活中有六個常見的加速皮膚老化的壞習慣。如果你想實現「凍齡」，最好將它們改掉。

蘋果iPhone 17全系列顏色「最終版」曝光！5新色爭豔超期待

蘋果（Apple）最新手機iPhone 17系列最快在今（2025）年9月登場，聯合新聞網《科技玩家》先前曝光蘋果發表會可能的舉辦時間外，如今又有外媒爆料平價版iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max全系列顏色，聲稱是「最終陣容版本」，引起熱議。

醫療崩壞中！醫曝病人2月前預約開刀 灌腸、禁食等一整天仍開不了

台灣醫療崩壞引關注，台中婦產科醫師謝筱芸今在臉書分享個人經歷，她的一名女病患2個月前預約開刀手術，卻在術前一天住院，灌腸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。