熱帶低壓外圍環流影響 台東綠島、蘭嶼19日船班取消

沒有人願意未老先衰，在這個看臉的時代，大家都希望自己能看起來年輕一些。而《Women's Health》報導，美國皮膚科醫生約書亞‧齊克納（Joshua Zeichner）指出，日常生活中有六個常見的加速皮膚老化的壞習慣。如果你想實現「凍齡」，最好將它們改掉。

2025-07-17 14:44