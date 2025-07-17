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3大族群求職最常遭歧視 陽光推「職場臉部平權」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
陽光基金會與三商餐飲集團持續推動「職場臉部平權服務計畫」，提供顏損者實習與就業機會。記者葉冠妤／攝影
陽光基金會與三商餐飲集團持續推動「職場臉部平權服務計畫」，提供顏損者實習與就業機會。記者葉冠妤／攝影

正值求職旺季，陽光基金會去年的顏損者求職經驗調查指出，超過5成受訪者在求職過程中曾遭遇不友善對待，包括被要求揭示疤痕或胎記等不當提問，顯示外貌歧視在職場仍普遍存在。今年的「台灣民眾對外貌的意向與經驗調查」也發現，女性、18歲至29歲年輕族群、以及有外貌困擾者，較常在求職時面臨歧視。

陽光調查發現，約每5人中就有1人曾經歷至少一項因外貌而產生的不友善對待，其中以「被取不喜歡的外號」19.3%最常見，其次依序為「遭取笑」、「受到言語批評」、「被他人多看一眼」、「被他人刻意保持距離」，最後是「在網路上遭遇不友善」，顯示因外貌引發的社會互動壓力依然普遍。

今年度的陽光研究則針對求職、工作經驗對民眾進行調查，受訪民眾有25.3%最近五年有求職經驗，有面試經驗的民眾裡，約6.4%曾因外貌經驗到不適的求職過程。進入職場後，則有7.6%曾因外貌而遭遇不友善的情境，包括被同事／主管開玩笑或取綽號、被評論外貌等。女性、18至29歲以及對自己身體特徵感到困擾者，都比其他族群更容易在職場中因外貌遭遇不友善待遇。

陽光基金會執行長舒靜嫻說，無論外貌如何，每個人都應享有自我實現的平等權利，陽光基金會與三商餐飲集團持續推動「職場臉部平權服務計畫」邁入第2年，提供顏損者實習與就業機會，至今已有4位顏損者順利進入職場，也推出職場臉部平權行動指引，協助企業從招聘到職場互動打造多元共融的就業環境。

40歲的志仁，出生便與動靜脈畸形血管瘤共處。他說，其實身心障礙者並不是要求老闆特別寬容，只是希望擁有一個機會，他曾遇過餐飲店家在面試時認真與他討論是否能負荷工作內容，而不是關注他的病況，但也不乏遇過雇主態度猶豫、有顧慮。

志仁說，身心障礙者常面對隱形的歧視，因此特別需要讀懂「空氣」，雖時常面臨異樣眼光，但志仁說，這就是他的日常，若不面對就無法生活，因此他從不退縮，也不限制自己的人生可能，每一份工作都主動爭取，也從不逃避工作挑戰，無論是餐飲店的廚房高溫、搬炭體力活或接待客人，他都勇於承擔，證明自己的能力與價值。

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