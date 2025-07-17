2025台鐵新形象影片發布　帶你重溫鐵道的溫度與記憶

台鐵公司今（17日）發表114年度全新形象行銷影片，邀請大家一起走進鐵道的百年故事。影片透過四段不同年代的旅程，串起一代代台灣人的回憶與情感，也見證台鐵一步步轉型與改革。

導演王宇宸與女主角劉倩妏今天親臨記者會現場，分享拍攝時的感動。為了還原舊時光，團隊特別復刻早期車廂裡的制服、茶杯和鋁製便當盒，記者會當天特別邀請自1980年代起，在臺鐵列車上為旅客提供茶水的台灣農林股份有限公司行銷處湯千萩處長，讓人一秒回到那個坐火車南北往返的年代，打造一場融合情感與文化記憶的觀影體驗。

台鐵公司董事長鄭光遠說，台鐵走過138年歷史，一直是台灣運輸主力』的重要象徵。這部影片想傳達的不只是台鐵深厚的底蘊，更是服務、安全與延續美好的信念，也展現台鐵面對未來多元挑戰轉型的決心，這份滿載著回憶與承諾的情感，也將透過5分鐘的影片，溫暖傳達給社會大眾。

王宇宸曾擔任「KANO」、「通靈少女」、「我們與惡的距離」等多部作品特效指導。本片採用大量特效後期，復刻各個年代的台鐵氛圍。女主角劉倩妏曾獲東京影展「東京寶石獎」，亦入圍多項亞洲影視大獎，為本片注入深刻情感。劉倩妏表示，參與演出就像經歷一次橫跨時代的旅程，感受到無數鐵道人的默默付出。

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