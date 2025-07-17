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持慢箋回原醫院也領不到藥 健保署：醫院不得拒絕 可改方式給藥

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
胰島素示意圖。本報資料照片
胰島素示意圖。本報資料照片

糖尿病友常用的短效型胰島素，傳多種品牌缺貨，部分醫院要求病人慢箋改以一般箋開立，病人須每月回醫院領藥，須另行支付掛號費。衛福部健康保險署署長石崇良表示，若患者持慢箋至藥局領藥卻失敗，可以回原醫院，醫院不能拒絕給藥，不過也沒有規定一定要使用慢箋領藥。

短效型胰島素如諾易筆、愛胰達等品項，醫學中心因庫存較多、加上是藥廠優先供貨對象，因此供應無虞；區域醫院、地區醫院則供貨較為吃緊。石崇良表示，本次缺貨的短效型胰島素是常見藥品，也列食藥署必要藥品清單，由於筆型劑型設計，劑量控制精準，對民眾而言使用卻有便利性。該藥品本身藥價並不貴，對於醫院總額影響不大。

然而，短效型胰島素缺藥是全球都面臨問題，因為生產大廠在產品生產線調整，導致供貨吃緊。另一方面，瘦瘦針（GLP-1針劑）也是治療糖尿病藥物，因控制胰島素功能，也被作為減重使用。石崇良說，瘦瘦針價格較貴，加上為減肥市場需求大增，也讓藥廠增加供應，導致生產線排擠。

對應胰島素供貨吃緊，目前有三項管制因應措施，石崇良表示，第一，政府已經要求國內大廠穩定供貨，並且調控管理。第二，優先給第一型糖尿病患者使用；第三，若藥廠認為健保給付價格不敷成本，可以依照支付標準申請藥價調整。

石崇良說，短效型胰島素並不是糖尿病治療主力；在糖尿病治療中，第一型糖尿病才是以胰島素為主，而第二型則是以口服藥為主、胰島素為輔，目前希望把短效型胰島素，優先提供給第一型糖尿病病人使用。

另外，有民眾在醫院領取慢性處方箋後，因為缺藥在社區藥局領不到藥物，原本醫院也不提供慢箋藥物領取，只得重新掛號使用一般處方才能領藥。

石崇良說，醫院藥劑部跟醫師是分開運作，有時候會出現資訊落差，因此醫院內部系統可以再加強。然而，因為藥物短期供應不穩定，改成每月或是依照醫院跟病人狀況調整，並非一定永久都會是慢性處方，會適時調控。但是若是藥局領不到藥物，回到原本開立處方的醫院取藥，原醫院一定要提供藥物，不得不提供藥物。

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