河床劇團「之間 Blur」 入圍威尼斯影展競賽單元

河床劇團作品「之間 Blur」以融合科技與藝術的創新語彙打造沉浸式劇場，入圍這屆威尼斯影展沉浸式競賽單元，為台灣表演藝術寫下新頁。

根據河床劇團發布新聞稿，「之間 Blur」由河床劇團與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化歷時3年共創，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEW動態擷取、3D動畫與觸覺感知系統，加上現場演員的即時互動，打造出一場如夢似幻的沉浸式數位劇場。

觀眾將親身經歷從桃莉羊複製到長毛象復活等科學幻想場景，思索科技倫理與人類未來的界線，展現台灣劇場藝術對時代議題的敏銳回應。

新聞稿指出，今年3月「之間 Blur」於國家兩廳院TIFA台灣國際藝術節舉行世界首演，緊接著於5月底在台中國家歌劇院「藝想春天」登場，吸引大量觀眾爭相體驗。作品融合高科技與表演藝術的獨特形式，在國內引發熱烈討論與迴響。

「之間 Blur」預計於8月27日至9月6日在威尼斯影展沉浸式島進行國際首演，之後將展開跨國巡演，足跡將遍及加拿大、法國、葡萄牙、韓國等地。

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