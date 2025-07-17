快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

河床劇團「之間 Blur」 入圍威尼斯影展競賽單元

中央社／ 台北17日電

河床劇團作品「之間 Blur」以融合科技與藝術的創新語彙打造沉浸式劇場，入圍這屆威尼斯影展沉浸式競賽單元，為台灣表演藝術寫下新頁。

根據河床劇團發布新聞稿，「之間 Blur」由河床劇團與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化歷時3年共創，結合虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、AI演算、4D VIEW動態擷取、3D動畫與觸覺感知系統，加上現場演員的即時互動，打造出一場如夢似幻的沉浸式數位劇場。

觀眾將親身經歷從桃莉羊複製到長毛象復活等科學幻想場景，思索科技倫理與人類未來的界線，展現台灣劇場藝術對時代議題的敏銳回應。

新聞稿指出，今年3月「之間 Blur」於國家兩廳院TIFA台灣國際藝術節舉行世界首演，緊接著於5月底在台中國家歌劇院「藝想春天」登場，吸引大量觀眾爭相體驗。作品融合高科技與表演藝術的獨特形式，在國內引發熱烈討論與迴響。

「之間 Blur」預計於8月27日至9月6日在威尼斯影展沉浸式島進行國際首演，之後將展開跨國巡演，足跡將遍及加拿大、法國、葡萄牙、韓國等地。

威尼斯 劇場

延伸閱讀

4度入圍威尼斯影展！「之間 Blur」長毛象復活：科技融合藝術

「雲在兩千米」入圍威尼斯影展！金馬影帝莫子儀與有榮焉

日本第173屆芥川賞、直木賞 睽違27年雙雙從缺

百步蛇野外護卵孵化紀錄影片獲雙獎入圍 39萬次點閱率

相關新聞

薇帕颱風今將生成！明起外圍環流影響明顯「東半部恐豪雨、台北颳強風」

今天各地多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，明天開始隨著熱帶性低氣壓或薇帕颱風從...

風災重建「屋頂還沒修好」...薇帕颱風恐又來 台南受災戶：真的怕了

颱風丹娜絲重創台南七股、將軍等沿海地區，災後重建正在進行，且許多平房民宅屋頂仍待工人覆蓋，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨...

對流雲系發展旺 從北到南14縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

想「凍齡」必改！醫曝6個讓皮膚老化的壞習慣 這點夏日不可少

沒有人願意未老先衰，在這個看臉的時代，大家都希望自己能看起來年輕一些。而《Women's Health》報導，美國皮膚科醫生約書亞‧齊克納（Joshua Zeichner）指出，日常生活中有六個常見的加速皮膚老化的壞習慣。如果你想實現「凍齡」，最好將它們改掉。

持慢箋回原醫院也領不到藥 健保署：醫院不得拒絕 可改方式給藥

糖尿病友常用的短效型胰島素，傳多種品牌缺貨，部分醫院要求病人慢箋改以一般箋開立，病人須每月回醫院領藥，須另行支付掛號費。...

曾一天喝三杯手搖飲！張泰山抑制食慾減18公斤 醫示警：夏季是增肥旺季

過去民眾認為冬季民眾飲食量增加，運動量減少，肥胖機率增加，不過，夏季民眾喝手搖飲頻率上升，也是肥胖旺季。前職棒選手張泰山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。