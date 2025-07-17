曾一天喝三杯手搖飲！張泰山抑制食慾減18公斤 醫示警：夏季是增肥旺季

過去民眾認為冬季民眾飲食量增加，運動量減少，肥胖機率增加，不過，夏季民眾喝手搖飲頻率上升，也是肥胖旺季。前職棒選手張泰山說，飲食控管是減重關鍵，他擔任教練後，因飲食放縱，體重一度超過113.1公斤，出現慢性病前兆，因此求助醫師，後續服藥控制食慾，搭配生活習慣改善，才成功減重至95公斤。

衛福部國健署國民營養健康調查顯示，台灣18歲以上民眾，高達50.8%屬於過重或肥胖族群，另一項調查指出，國內13.4%民眾曾以藥物輔助減重，但只有34.1%自認有成效。開業醫師楊名錦表示，天氣炎熱容易讓民眾誤認流汗就能減重，但臨床觀察，夏季反而是體重上升期，主因是炎熱天氣，讓民眾喝下更多手搖飲、冰品，熱量已超標，加上天氣炎熱，民眾活動量減少，更易增肥。

張泰山表示，他曾經一天喝3杯手搖飲，還嗜甜如命，雖嘗試減重，卻陷入減重挫折，「以前覺得少吃、多動就會瘦，後來才認清控制嘴饞實在太難，需要專業幫助」，後續就醫服藥後，對甜食慾望降低，減重過程心情愉悅，且肉品不會鬆鬆垮垮，維持良好體態，上下樓梯時，也輕鬆很多，「整個過程比想像中容易。」

國際研究顯示，6成以上成功減重者，曾面臨食慾難以控制、對特定食物渴望等挑戰。開業醫師楊名權表示，許多病人減重失敗，會怪自己意志力不足，但減重不光是靠意志力就能控制，近期新型藥物，可抑制大腦訊號，針對大腦食慾中樞設計，可消除食慾，搭配生活型態改變，可幫助病人更有效率減輕體重。

台灣肥胖醫學會理事長林文元建議，民眾可透過定期健康檢查了解自身狀況，並與專業醫療團隊從多方面著手，擬定個人化的減重策略，切勿透過網路或非正規管道購買任何減重藥物，這類號稱「減重神藥」往往是偽劣製品，若含有不明成分的藥物甚至可能致命，務必選擇經衛福部核准、有科學證據且通過嚴謹臨床實驗合法藥物，才能確保減重安全與成效。

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