快訊

怒辭台師大自評指導委員 國教院長：無法指導不信任的學校

教練成就不應被抹滅 簡奇陞籲「勿霸凌」：誠摯道歉絕對接受

普發1萬得舉債？卓榮泰坦言「內心交戰」政府預算細節曝光…網全炸鍋

曾一天喝三杯手搖飲！張泰山抑制食慾減18公斤 醫示警：夏季是增肥旺季

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
前職棒選手張泰山說，飲食控管是減重關鍵，他擔任教練後，因飲食放縱，體重一度超過113.1公斤，出現慢性病前兆，因此求助醫師。記者林琮恩／攝影
前職棒選手張泰山說，飲食控管是減重關鍵，他擔任教練後，因飲食放縱，體重一度超過113.1公斤，出現慢性病前兆，因此求助醫師。記者林琮恩／攝影

過去民眾認為冬季民眾飲食量增加，運動量減少，肥胖機率增加，不過，夏季民眾喝手搖飲頻率上升，也是肥胖旺季。前職棒選手張泰山說，飲食控管是減重關鍵，他擔任教練後，因飲食放縱，體重一度超過113.1公斤，出現慢性病前兆，因此求助醫師，後續服藥控制食慾，搭配生活習慣改善，才成功減重至95公斤。

衛福部國健署國民營養健康調查顯示，台灣18歲以上民眾，高達50.8%屬於過重或肥胖族群，另一項調查指出，國內13.4%民眾曾以藥物輔助減重，但只有34.1%自認有成效。開業醫師楊名錦表示，天氣炎熱容易讓民眾誤認流汗就能減重，但臨床觀察，夏季反而是體重上升期，主因是炎熱天氣，讓民眾喝下更多手搖飲、冰品，熱量已超標，加上天氣炎熱，民眾活動量減少，更易增肥。

張泰山表示，他曾經一天喝3杯手搖飲，還嗜甜如命，雖嘗試減重，卻陷入減重挫折，「以前覺得少吃、多動就會瘦，後來才認清控制嘴饞實在太難，需要專業幫助」，後續就醫服藥後，對甜食慾望降低，減重過程心情愉悅，且肉品不會鬆鬆垮垮，維持良好體態，上下樓梯時，也輕鬆很多，「整個過程比想像中容易。」

國際研究顯示，6成以上成功減重者，曾面臨食慾難以控制、對特定食物渴望等挑戰。開業醫師楊名權表示，許多病人減重失敗，會怪自己意志力不足，但減重不光是靠意志力就能控制，近期新型藥物，可抑制大腦訊號，針對大腦食慾中樞設計，可消除食慾，搭配生活型態改變，可幫助病人更有效率減輕體重。

台灣肥胖醫學會理事長林文元建議，民眾可透過定期健康檢查了解自身狀況，並與專業醫療團隊從多方面著手，擬定個人化的減重策略，切勿透過網路或非正規管道購買任何減重藥物，這類號稱「減重神藥」往往是偽劣製品，若含有不明成分的藥物甚至可能致命，務必選擇經衛福部核准、有科學證據且通過嚴謹臨床實驗合法藥物，才能確保減重安全與成效。

體重 體育 食慾 醫師 運動 肥胖 生活習慣 減重 手搖飲 健康檢查

延伸閱讀

台中啟動星燃計畫 總獎金120萬元 擺脫六都最胖 市府號召市民參與減重挑戰 減重3%以上可抽獎品、賺獎金！

《膠囊時光》第三季登場：黃路梓茵、鴻鴻、楊大正、張泰山、鄭志龍、陳明章，看見最真實的愛

高雄夫妻肥胖困擾 「無痕胃拉提」助甩肉共50公斤

全國社區學生棒球賽開打 官大元領軍元子彈2連勝

相關新聞

薇帕颱風今將生成！明起外圍環流影響明顯「東半部恐豪雨、台北颳強風」

今天各地多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，明天開始隨著熱帶性低氣壓或薇帕颱風從...

風災重建「屋頂還沒修好」...薇帕颱風恐又來 台南受災戶：真的怕了

颱風丹娜絲重創台南七股、將軍等沿海地區，災後重建正在進行，且許多平房民宅屋頂仍待工人覆蓋，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨...

對流雲系發展旺 從北到南14縣市大雨特報

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣...

想「凍齡」必改！醫曝6個讓皮膚老化的壞習慣 這點夏日不可少

沒有人願意未老先衰，在這個看臉的時代，大家都希望自己能看起來年輕一些。而《Women's Health》報導，美國皮膚科醫生約書亞‧齊克納（Joshua Zeichner）指出，日常生活中有六個常見的加速皮膚老化的壞習慣。如果你想實現「凍齡」，最好將它們改掉。

持慢箋回原醫院也領不到藥 健保署：醫院不得拒絕 但可改方式給藥

糖尿病友常用的短效型胰島素，傳多種品牌缺貨，部分醫院要求病人慢箋改以一般箋開立，病人須每月回醫院領藥，須另行支付掛號費。...

曾一天喝三杯手搖飲！張泰山抑制食慾減18公斤 醫示警：夏季是增肥旺季

過去民眾認為冬季民眾飲食量增加，運動量減少，肥胖機率增加，不過，夏季民眾喝手搖飲頻率上升，也是肥胖旺季。前職棒選手張泰山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。