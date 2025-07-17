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全台350萬人受關節炎所苦 微創關節鏡手術重拾膝望軟骨再生修復
全台350萬人受關節炎所苦，不但造成走路或活動時出現喀喀聲、痠痛、腫脹，或是關節僵硬無法打直等症狀，並且有逐漸年輕化的趨勢，骨科醫師建議老年人，不妨採行微創關節鏡自體軟骨再生修復手術，只須從小傷口使用關節鏡採集患者少量健康軟骨，移植到有缺損的關節部位，整個過程約一個小時左右即可完成。
退化性膝關節炎是一種常見的老年疾病，隨著年齡增長而造成膝蓋磨損越嚴重；依據衛生福利部2019年調查，台灣民眾膝關節退化盛行率為15%，退化性關節炎好發50歲以上的年齡層，但隨著近年來生活型態影響，造成50歲以下受關節疼痛所苦的患者逐年增加。
童綜合骨科醫師李宗翰表示，退化性膝關節炎主要是因為膝關節軟骨磨損、關節周邊骨頭與組織產生病變，但近年來發生在青壯年族群的人數也日趨增多，主要是因為運動過度或傷害、體重過重、長期負重工作等，都導致關節退化症狀提早出現。
李宗翰說，若保守治療方式效果不彰，就可能建議進行手術治療，如關節鏡手術或人工膝關節置換手術；其中膝關節置換手術對於嚴重持續疼痛或老年人而言，是一種最快速且有效的治療方式，但對於年輕患者來說，則建議微創關節鏡自體軟骨再生修復手術，從小傷口使用關節鏡採集患者少量健康軟骨，移植到有缺損的關節部位，整個過程約一個小時左右即可完成。
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