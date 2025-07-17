40組卡司、四大舞台 2025呼叫音樂節11月新北舉辦
2025呼叫音樂節將於11月1日至2日在新北市大都會公園舉行，規劃兩天共四座主舞台，邀請超過40組音樂人演出。主辦單位預估，活動將吸引超過2萬人參與。首波公布演出名單由陳綺貞登台演出，活動早鳥票將於7月19日（星期六）中午12點開賣。
呼叫音樂節由陳建騏、奧利佛與韓立康於2011年共同創辦，過去曾於香港、上海、新加坡與吉隆坡舉辦。2025年首度選擇在台灣回歸，地點落腳新北市。此次回到台灣舉辦，持續以原創音樂為核心，並將活動視為與樂迷之間的再次連結。今年將開放兩組樂團徵選名額，採自由報名制，由三位創辦人擔任評選人，選出參與演出的團隊。
首波卡司以陳綺貞為主，將延續呼叫音樂節歷年風格與內容，讓參與者可見證台灣音樂發展過程。7月19日中午12點起開賣早鳥雙日票。
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