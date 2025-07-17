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RE-THINK 「海灘食品包裝垃圾」調查 寶特瓶以67%再次居冠

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
根據RE-THINK「海灘食品包裝垃圾」調查顯示，寶特瓶仍是海灘最常見的垃圾，占比高達67.4%。圖／聯合報系資料照片
根據RE-THINK「海灘食品包裝垃圾」調查顯示，寶特瓶仍是海灘最常見的垃圾，占比高達67.4%。圖／聯合報系資料照片

RE-THINK 重新思考環境教育協會今天發布最新「海灘食品包裝垃圾」調查，調查共統計8249件海灘廢棄物，其中海灘垃圾類型以食品包裝為主，而瓶裝水、茶品類等寶特瓶仍是海灘最常見的垃圾，以占比67.4%為最大宗。

RE-THINK執行長黃之揚表示，根據「海灘食品包裝垃圾」調查，海灘上出現最多的食品包裝廢棄物是高達2356件「水」類瓶罐飲品，占比28%；其次是「茶」類飲品1826件占21.7%，民眾「口渴指數」接近5成。若以材質來看，寶特瓶仍是海灘最常見的垃圾，占比高達67.4%，全台逾5成寶特瓶分布在新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭等地區，而北部也因為洋流關係，季風帶來的國外垃圾比率最高，約20%。

黃之揚特別提到，能量飲料垃圾排名第3，共計1313件，民眾「疲累指數」近15.6%，這類瓶身小巧、攜帶方便的能量飲品，常被釣客或戶外活動者選用，然而多數能量飲料為玻璃瓶包裝，不易回收且丟棄後不易分解，往往成為海邊活動後長期留在海岸的「硬骨頭」。

黃之揚呼籲，寶特瓶具有高回收價值，台灣回收技術也很成熟，鼓勵大家做好回收，但無論任何飲品材質，最好都是從源頭減量，或做到瓶器再填充。同時提醒，依「廢棄物清理法」規定，若在指定清除地區如海灘亂丟垃圾，可被處以新台幣最高6000元罰鍰。

2025 年起，RE-THINK與中華民國童軍總會展開合作，每月深入台灣 146 處海灘（含離島）調查海洋垃圾汙染狀況。童軍代表賴彥丞說，今年6月馬來西亞15個國家參與的亞太區社會影響力與倡議工作坊，我們分享了與RE-THINK合作的海廢調查，還引起其他國家的童軍代表興趣。其中同是海洋國家的馬爾地夫童軍特別來交換海廢調查的活動領巾，他們的倡議主題則是復育海岸珊瑚礁。

黃之揚同步宣布，將於本周六正式啟動「2025 撿回台灣」第12屆環島淨灘，預計走訪9個無人守護、地處偏遠、垃圾爆量的海灘，其中更首次前進離島馬祖，邀請民眾從實際淨灘到深入理解海灘垃圾背後原因，一起重新思考生活習慣如何影響環境。

馬爾地夫 童軍 廢棄物

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