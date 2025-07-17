清醒就沒事？83歲嬤能活動卻長褥瘡 部桃醫提醒這些狀況

83歲婦人日前因呼吸困難在家人陪同下到衛福部桃園醫院門診，院方安排住院。醫護團隊發現她薦骨部位有約10×10公分紅塊，伴隨周圍破皮，足跟部位也有紅腫跡象，判斷為一級壓傷。

醫護詢問婦人並向家人了解，原來家人以為阿嬤能自主活動，忽略長時間坐姿變換姿勢的重要，導致局部皮膚長時間受壓衍生壓傷。

桃園醫院神經內科主任劉家榛指出，壓傷俗稱「褥瘡」，是長時間壓迫導致皮膚及皮下組織壞死的現象，依嚴重程度可分為四級，一級為皮膚發紅、發熱或硬塊，可能伴隨不適感；若出現破皮、水泡或淺層傷口則為二級，若傷口深入皮下脂肪即為三級，最嚴重的第四級甚至可傷及肌肉、骨骼。這類傷口若未及時處理，恐引發蜂窩性組織炎、骨髓炎，甚至敗血症，後果不容小覷。

劉家榛強調，壓傷不是只有失去意識的病人才會發生，長期臥床、中風導致的肢體無力、糖尿病、心血管疾病、大小便失禁或營養不良者，都是高風險族群，而且清醒不代表免疫，一旦疏於觀察與照護，壓傷仍會找上門。

部桃神經內科病房護理師高丹妮說明，預防壓傷的關鍵在於減少局部持續壓力。對於臥床或行動不便者，應1至2小時翻身一次，避免同一部位長時間受壓。坐姿者應每30分鐘抬臀10至15秒，或使用減壓墊減輕臀部壓力。此外，保持床單、衣物平整，穿著透氣、易吸汗的衣物，並鼓勵每日攝取2000至3000cc的水分，都是維護皮膚健康的重要步驟。

高丹妮也提醒，每日應檢查骨頭突出的高風險部位，例如薦骨、足跟、髖部、肩胛、耳後等，確保皮膚乾淨、乾燥，尤其出現腹瀉或大小便失禁時，應盡快清潔，並使用透膜粉與皮膚保護劑形成屏障，避免進一步損傷。搭配均衡飲食與良好營養狀況，有助維持皮膚完整性，降低壓傷風險。

一旦壓傷發生，嚴重者可能需要清創或植皮治療，延長住院時間，也加重照顧者負擔。高丹妮呼籲，預防勝於治療，除了減少醫療資源耗費與敷料成本，更能維持病人自尊與形象，降低焦慮、憂鬱等負面情緒，提升生活品質，為照護者與病人都創造更好的照護環境。

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