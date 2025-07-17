想「凍齡」必改！醫曝6個讓皮膚老化的壞習慣 這點夏日不可少

沒有人願意未老先衰，在這個看臉的時代，大家都希望自己能看起來年輕一些。而《Women's Health》報導，美國皮膚科醫生約書亞‧齊克納（Joshua Zeichner）指出，日常生活中有六個常見的加速皮膚老化的壞習慣。如果你想實現「凍齡」，最好將它們改掉。

一、睡眠不足

在這個熬夜非常普遍的社會，睡一個好覺是一件蠻奢侈的事，然而齊克納醫生建議我們每天都要睡到8小時。

他表示皮膚細胞也有自己的生理時鐘，晚上皮膚的主要工作就是修復白天由日光、汙染所造成的傷害，如果你熬夜，皮膚就無法好好修復，進而提前老化。

他還建議在睡前擦保濕乳液，防止皮膚因乾燥降低修復力。

二、蔬菜水果沒吃夠

蔬果中的維生素與抗氧化物有利於對抗自由基，減緩肌膚的老化過程。美國皮膚病學會建議攝取有抗紫外線與減少色素沉澱功用的維生素E，以及有助維護膠原蛋白、增強皮膚彈性、減少黑斑的維生素C、A、B3。

這些營養素也可以透過天然食物，如深綠色葉菜、地瓜、橙子、紅椒來補充。

三、攝取太多糖

在疲累的午後，誰能拒絕享受一杯咖啡搭配甜點呢？然而，太多高糖食物也會導致皮膚問題。齊克納醫生表示，高糖食物會造成血糖急升，引起發炎，從而導致長痘，而反覆長痘還可能造成痘疤與色素沉澱。

此外，糖會引發「糖化反應」，糖分與膠原蛋白結合後，膠原蛋白會失去彈性，使皺紋提早出現。

四、菸不離手

抽菸會使血管收縮，減少血液循環，導致皮膚缺乏氧氣與養分，菸草中的化學物質也會損害膠原蛋白，讓肌膚失去彈性。

五、飲酒過量

喝酒不但傷肝，也傷皮膚。酒精會降低皮膚中的抗氧化物，導致自由基傷害與發炎，使皮膚老化。酒精還會導致脫水，使你的臉看起來乾燥、粗糙。

雖然目前缺乏大量證據證明酒精會直接導致老化，但還是建議女性每日喝酒不超過一杯，同時要警惕含糖量高的調酒。

台灣的夏天太陽相當毒辣，若想延緩皮膚老化，防曬必不可少。陽光中的紫外線會促進自由基生成，傷害膠原蛋白和皮膚細胞本身。如果不防曬，不但會有皺紋，還可能導致皮膚癌。

澳洲一項長達4年的研究，在900多位參與者中，每天正確擦防曬者的老化跡象比未受防曬指導者少了24%。還有研究表明，只要持續用防曬係數達到SPF30的防曬乳12周，就能明顯改善膚質與紫外線導致的色素沉澱。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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