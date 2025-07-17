短效胰島素缺貨⋯醫院「慢箋改一般箋」 專家：屬權宜措施不常見

糖尿病友常用的短效型胰島素，傳多種品牌缺貨，部分醫院要求病人慢箋改以一般箋開立，病人須每月回醫院領藥，還得多付掛號費。台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，慢箋改一般箋情況並不常見，除患者病情有變化，若遇到藥物回收等情況，只有遇到製劑疑似缺貨情況，必須改變供藥方式，確保病人領得到藥。

據了解，短效型胰島素如諾易筆、愛胰達等品項，醫學中心因庫存較多、加上是藥廠優先供貨對象，因此供應無虞；區域醫院、地區醫院則供貨較為吃緊。洪子仁表示，該院短效型胰島素供應完全正常，仍採慢性處方箋方式供藥，醫師依據指引開立連續處方箋，民眾若在藥局領不到藥，也可回醫院直接領藥，無須再次掛號。

「慢性病連續處方箋改開立一般處方箋情況並不常見。」洪子仁說，調整處方類型原因，可能基於臨床考量，如病人病況改變，必須調整劑量觀察，縮短處方箋時間，可觀察病人在不同劑量情況下反應，據以調整，此外，衛福部如有公告藥品回收，或處方藥物必須改用其他品牌，也會將慢性處方箋改為一般處方箋，同時註記調整原因讓病人了解。

洪子仁表示，因應製劑缺貨，醫院也可能由慢性病連續處方箋，改開一般處方箋，除可讓醫院掌握供藥情況，也可避免病人囤藥，確保每一位使用該藥品病人，每月回到醫院，都可領到藥物，若藥物已經不夠，還是發給每位病人3個月連續處方箋，藥量恐更難控制，不過，這多是短期過度作法，屬權宜措施。

除前述原因外，洪子仁說，慢性病患如遇到主治醫師請假，或病人因工作或出遊等原因，改變回診時間，需提前回診領藥，無法以慢性病連續處方箋領藥，必須改以一般處方箋領藥。

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