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風災重建「屋頂還沒修好」...薇帕颱風恐又來 台南受災戶：真的怕了

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
風災已過約10多天，倒塌的電線桿、電線迄今仍砸在七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂上，畫面相當驚悚。記者萬于甄／攝影
風災已過約10多天，倒塌的電線桿、電線迄今仍砸在七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂上，畫面相當驚悚。記者萬于甄／攝影

颱風丹娜絲重創台南七股、將軍等沿海地區，災後重建正在進行，且許多平房民宅屋頂仍待工人覆蓋，面臨「薇帕」颱風恐又要帶來風雨，七股受災戶直呼「真的是怕了！」只希望這次風雨別帶來嚴重災情。

七股龍山里此次雖未受海水倒灌影響，然而許多老舊民宅平房屋頂卻因強風吹襲而破洞，近期台南受損房屋相當多，鐵工、浪板、瓦片等缺工、缺料嚴重，且房屋受損面積不大，恐無法申請補助，居民也只好自行找來帆布覆蓋屋頂應急，面對「薇帕」颱風本周末恐又要帶來風雨，受災戶直呼「真的是怕了！」

不過，龍山里一處民宅3樓鐵皮加蓋遭颱風吹歪，迄今已過10多天，屋主為一對弱勢母子，兩人平時都需要到醫院洗腎，兒子今天還在醫院開刀裝心臟支架，面對住家房屋嚴重受損根本無能為力，當地龍山里長王文財第一時間得知後，協助找來許多志工想幫忙，但該房屋情況相當棘手，不少工人看完都直搖頭。

據了解，該棟民宅1、2樓為水泥建築，3樓則是鐵皮搭建，受颱風丹娜絲強風影響，3樓處鐵皮整層幾乎被吹歪，鐵皮建築倒塌緊貼靠在鄰宅牆面，讓鄰居也相當擔心受影響，今天下午適逢有專業志工團將進駐七股龍山里協助屋頂修繕，里長也盼專業技師能幫忙想辦法，讓母子倆有安身之處。

另外，七股地區許多電線桿因受颱風強襲斷裂倒塌，龍山里一處雞寮也成受災戶，倒塌的電線桿、電線迄今仍砸在雞舍鐵皮屋頂上，雞舍內已還有許多存活的肉雞，畫面相當驚悚，而沿線的電線桿雖已重新佇立並復電，卻僅剩該處雞舍尚未復電。

台南七股龍山里一處民宅3樓鐵皮加蓋遭颱風吹歪，鐵皮建築倒塌緊貼靠在鄰宅牆面，迄今已過10多天，屋主母子倆平時都需洗腎，面對房屋受損無能為力，當地里長也希望能有專業人士協助幫忙處理危險鐵皮。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一處民宅3樓鐵皮加蓋遭颱風吹歪，鐵皮建築倒塌緊貼靠在鄰宅牆面，迄今已過10多天，屋主母子倆平時都需洗腎，面對房屋受損無能為力，當地里長也希望能有專業人士協助幫忙處理危險鐵皮。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一處民宅3樓鐵皮加蓋遭颱風吹歪，鐵皮建築倒塌緊貼靠在鄰宅牆面，迄今已過10多天，屋主母子倆平時都需洗腎，面對房屋受損無能為力，當地里長也希望能有專業人士協助幫忙處理危險鐵皮。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一處民宅3樓鐵皮加蓋遭颱風吹歪，鐵皮建築倒塌緊貼靠在鄰宅牆面，迄今已過10多天，屋主母子倆平時都需洗腎，面對房屋受損無能為力，當地里長也希望能有專業人士協助幫忙處理危險鐵皮。記者萬于甄／攝影
風災已過約10多天，倒塌的電線桿、電線迄今仍砸在七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂上。記者萬于甄／攝影
風災已過約10多天，倒塌的電線桿、電線迄今仍砸在七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂上。記者萬于甄／攝影

颱風 房屋 受災戶

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