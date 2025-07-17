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對流雲系發展旺 從北到南14縣市大雨特報
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天中南部地區及北部山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積水。
影響時間至晚上，大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。
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