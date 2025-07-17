五條藍色公路新航線啟航 交通部打造海洋觀光新引擎

為帶動海洋觀光與離島經濟，交通部17日宣布啟動五條全新藍色公路航線，結合夜航、跳島與國際航班，擴大旅遊市場版圖，亦為我國發展海上觀光產業注入動能。新航線將自7月起陸續開航，橫跨北中南及離島，並首度直航日本石垣島，象徵藍色公路從國內交通服務升級為具觀光價值的區域交流平台。

五條航線分別為：基隆－花蓮、布袋－澎湖－金門、基隆－澎湖（皆為限期試辦）、台南安平－澎湖馬公，以及預計9月中旬開航的基隆－日本石垣島。其中，夜航行程如基隆－花蓮與基隆－澎湖強調「搭船即旅行」，船上設有觀星、曙光迎曦等主題活動，提升旅客附加價值與體驗層次；布袋－澎湖－金門航線則開創三地直達跳島模式，便利本島與兩大離島互動，擴大內需與區域人流。

交通部長陳世凱指出，藍色公路是推動觀光轉型的關鍵政策工具，在港口設施優化與新船建造仍在籌備階段，交通部搶先透過新核定的「海洋觀光航線發展暨行銷推廣獎助要點」，鼓勵航商、旅行業與地方政府跨域合作，先行試辦具潛力航線，逐步累積市場客源，為未來全國性藍色公路觀光船舶鋪路。

陳世凱強調，「海洋觀光不只是運輸的延伸，而是旅遊體驗的新篇章。」除加強航線網絡、鼓勵民間創新行程外，未來也將興建具指標意義的觀光示範船，作為區域觀光聯營平台，帶動港市整合與產業共榮。

航港局長葉協隆表示，本次新航線能夠順利啟動，來自航商與地方政府通力合作，包括地方行銷活動、優惠搭配與船上體驗設計，顯示產官合作推動海洋觀光的可行性與成長潛力。未來航港局將持續推進「航、港、船、遊」四大面向整合政策，厚植海上旅運基礎、優化港口與船舶設施，逐步將藍色公路打造成具文化深度、觀光亮點與經濟效益的國家級品牌。

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