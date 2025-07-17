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海上慢旅再進化！交通部擬造300舖位觀光大船 2030年前啟航

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
藍色公路5大新航線啟航，搭船遊花蓮、離島跳島免轉機。記者甘芝萁／攝影
藍色公路5大新航線啟航，搭船遊花蓮、離島跳島免轉機。記者甘芝萁／攝影

四面環島的台灣，海洋資源非常豐富，交通部航港局於今天舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，宣布5條嶄新航線啟航，交通部長陳世凱也表示，規畫購建一艘全國性的藍色公路觀光船舶作為示範船，完備觀光運能、推動區域共榮。

航港局船舶組長劉嘉洪證實，目前已初步開會研擬，規畫將打造一艘約舖位300席、座位200席，還有寬敞活動空間的交通觀光船，未來夏季提供跳島觀光航次，活絡藍色公路的運用。

劉嘉洪指出，此概念為年初交通部指示，今年4月時邀集地方政府、旅行業者等召開會議初步商討，目前仍在規畫中，目標是造一艘全新、品質好，可提供台灣使用在藍色公路上的船舶，未來得標業者營運期約15-20年，但細部經營模式與航線都在規畫中。

劉嘉洪說，初步規畫此艘船將有舖位300席、座位200席，還有寬敞活動空間，但經過國際造船市場詢問，由於市場上訂單狀況很滿，預計新船渴望在2029年第四季或2030年第一季可以完工，屆時這艘新船來台運用時，將不會有固定航線，夏季時可規畫多元的藍色公路航線，例如本島到離島、離島到離島等，或是蘇花藍色公路的觀光航線；冬季時它則可作為支援馬祖離島疏運，或是緊急備援船隻使用，且因船隻的管理權在中央，可以隨時接受行政院調度。

劉嘉洪舉例，2023年4月下水的澎湖輪，主要來往台灣本島高雄港與澎湖本島馬公港，由台灣航業股份有限公司營運，這艘船當時是日本內海造船株式會社所承造，造價27.8億，規畫業者營運期約20年。未來這艘全國性的藍色公路觀光船舶，會再評估經營需求、船隻軟硬體內容後才能估算其造價成本，估計價格將會有上漲。

馬祖 航線 交通部長

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