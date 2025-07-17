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金門參加夏季旅展祭好康 力推親子遊搶攻國旅市場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣政府明日至21日參加「台北國際夏季旅展」，今年聚焦親子族群與自由行旅客，主打「2025金門親子嘉年華」等活動，邀請親子來金門走走，圖為超大氣偶阿特亮相，吸引小朋友拍照。記者蔡家蓁／攝影
金門縣政府明日至21日參加「台北國際夏季旅展」，今年聚焦親子族群與自由行旅客，主打「2025金門親子嘉年華」等活動，邀請親子來金門走走，圖為超大氣偶阿特亮相，吸引小朋友拍照。記者蔡家蓁／攝影

為積極推廣夏季觀光旅遊，金門縣政府將於明日至21日參加「台北國際夏季旅展」，「金門館」主題展區設置在世貿一館，聚焦親子族群與自由行旅客，主打「2025金門親子嘉年華」及「金門秘境時光機」兩大亮點活動，搶攻暑期家庭旅遊市場，邀請民眾暑假走進金門，感受不同以往的旅遊體驗。

此次展館以「友善親子旅遊」為形象主軸，展現金門豐富多元的夏季旅遊魅力。縣府觀光處長許績鑫指出，為落實縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」施政理念，展館除展售在地特產與旅遊商品，也與航空業者合作，推出多款「機＋酒」超值套裝行程，從五星級飯店到平價旅館皆可搭配離峰優惠機票，讓民眾輕鬆規劃金門假期。

據了解，「金門館」展區活動精彩豐富，每日安排打卡贈禮「阿特證件卡套」、親子DIY「水獺旅行冰箱貼」體驗，以及「消費滿額兩重送」好康，凡於現場消費滿千元，即可參加通通有獎摸彩及二輪抽獎，有機會獲得機票、住宿券、金門特產、金廈船票及大膽島船票等多項大獎。

此次旅展的主力活動「金門親子嘉年華」，為期2個月，規劃每週不同主題，包括親子手作、戶外探索、文化體驗等，打造適合全家共遊的行程。另一亮點「金門秘境時光機」，則結合「台灣觀光100亮點捲動國旅方案」，設計穿越時空行程，導覽金門四大代表景點與軍事文化路線，深度體驗戰地歷史風華。

除縣府主推活動外，各鄉鎮也積極參展。金沙鎮公所主打「高粱・老街・風獅爺文化季」，烈嶼鄉公所推廣「習山湖」觀光亮點及「光影烈嶼」攝影比賽。金門縣公共車船管理處則展示「台灣好行金門線×主題遊程自由配」，鼓勵旅客運用大眾交通，串聯景點暢遊金門。

此外，全台唯一官窯「金門縣陶瓷廠」現場展出客製化主題酒瓶，展現金門陶藝文化魅力。旅展現場亦集結多家金門在地業者，如金湖飯店、天之桂貢糖、金拌麵、浯記一條根，以及藍色公路遊程業者平尚國際，並有「金門柳營多元極限體驗園區」首次亮相，現場推出限量優惠，邀請民眾把握良機，規劃精彩的夏日金門行程。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，為吸引更多旅客來訪，公會特別整合PAK聯盟推出「金門親子嘉年華」三天兩夜自由行「機＋酒」旅展優惠行程（平日價，兩人同行），洽詢專線082-312976。現場亦有多家旅行社提供客製遊程，包括金環球「親子聚落巡禮」、淘寶國際「好酒不見 涼夏金門」、華府旅行社「金門自由選」、鄉村旅行社「跳島烈嶼三日遊」及金廈旅行社「大小金門精選行程」等，滿足不同旅遊需求。

為積極推廣夏季觀光旅遊，金門縣政府明日起至21日參加「台北國際夏季旅展」，主打「2025金門親子嘉年華」及「金門秘境時光機」兩大亮點活動，歡迎民眾到場A贈品、搶好康。圖／金門縣觀光處提供
為積極推廣夏季觀光旅遊，金門縣政府明日起至21日參加「台北國際夏季旅展」，主打「2025金門親子嘉年華」及「金門秘境時光機」兩大亮點活動，歡迎民眾到場A贈品、搶好康。圖／金門縣觀光處提供

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