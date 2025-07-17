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怕大辣的人有口福了 剝皮辣椒中辣「友辛」、微辣「友香」新品種曝光
農業部花蓮區農業改良場今天舉辦「辣椒新品種發表記者會」，正式發表兩個針對夏季剝皮辣椒辣度過高問題所育成的中辣與微辣新品種「花蓮亞蔬1號－友辛」與「花蓮亞蔬2號－友香」，提高市場接受度。
花蓮場副研究員王啓正表示，花蓮是剝皮辣椒的重鎮，而市售剝皮辣椒在夏季栽培時常因辣度過高，影響消費接受度，因此本次發表適合剝皮辣椒的兩個品種為夏天中辣及微辣的品種。「友辛」辣度適中、「友香」則為微辣品種，適合剝皮加工與炒食料理使用。
王啓正表示，該兩品種除了夏天不至於過辣之外，在去年夏季田間試驗中展現優異表現，「友辛」每公頃產量達42.5公噸，「友香」則有35.9公噸，遠優於市售對照品種。抗病性方面，「友辛」中抗疫病，「友香」對青枯病及炭疽病亦有較佳抵抗力，顯示其在東部高溫潮濕環境中亦具穩定生產潛力。
花蓮農改場場長楊大吉表示，期望透過此次機會，推廣花蓮與國際單位合作育成的優質辣椒品種，連結生產端、加工端與餐飲消費端，帶動花蓮辣椒產業升級與品牌化，讓本土育種成果在全台市場上發光發熱，打造具競爭力的地方農產品牌。
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