6旬翁心臟不適竟罹帶狀皰疹 醫：胸痛、血糖升都是皮蛇徵兆

衛福部疾管署統計，國人一生罹患俗稱皮蛇的帶狀皰疹機率為32%。不過，臨床醫師點出，罹患心臟、腎臟疾病，與糖尿病患者，罹患皮蛇機率，比一般民眾高出1.5至2倍，且因部分症狀重疊，有時難以確認診斷。一位6旬患者，心臟慢性病穩定控制，某次回診自述胸部下方悶痛不適，經檢查未發現心臟異狀，最終發現是皮蛇惹禍。

中華民國心臟學會理事長李貽恒說，帶狀皰疹誘發全身系統性發炎反應，加速動脈粥樣硬化與血栓形成，恐引發心肌梗塞、中風等，患者除皮膚出疹，也會出現胸痛等症狀，因慢性心血管疾病患者，全身長期處於發炎狀態，根據研究，罹患心血管疾病患者，發生皮蛇機率比一般民眾高出2倍，中風臥床病人，罹患皮蛇機會，又比其他慢性病族群高。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，健保資料庫研究指出，患有慢性腎病者，罹患帶狀皰疹機率，比正常人高出1.4倍，若為腎臟病第4、第5期病人，罹患帶狀皰疹機率又更高，慢性腎臟病與心臟病都是身體發炎情況，會導致免疫細胞功能下降、防禦功能下降，患者容易被病毒感染，體內若有皮蛇病毒，更容易誘發，尤其腎臟移植病人，使用免疫製劑，導致抵抗力下降，罹病機率為常人9倍。

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，糖尿病人罹患帶狀皰疹機率為一般民眾2倍，且血糖升高恐是皮蛇症狀，曾有病人回診時，發現血糖飆高，卻找不到原因，最後才發現是皮蛇上身。全台糖尿病患人數達270萬人，年紀大族群是高危險群，若加上糖尿病患導致免疫力差，風險又更高，建議接種疫苗預防罹病。

李貽恒表示，與其等疾病來襲後手忙腳亂，不入在健康時就做好免疫力防護，這對高風險族群尤其重要，根據國際指引，建議50歲以上民眾，及糖尿病、心血管與腎臟病等慢性病患者，接種帶狀疱疹疫苗，配合生活作息調整、壓力管理等綜合防護，降低發病風險，同時可減少皰疹發生後的神經痛等副作用。

許多長輩擔心疫苗副作用，不敢接種皮蛇疫苗。許永和說，帶狀皰疹與常見慢性病藥物，如免疫製劑、降血壓藥物無明顯交互作用，慢性病患者不必過度擔心，可與醫師討論和是預防方案，增強自身免疫力，穩定病情。

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