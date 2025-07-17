高雄「空計程車禁止進入」撤牌做半套 旅客APP叫車得拉行李出機場搭

交通部順應趨勢，今年5月初決議將航空站內的「空計程車禁止進入」相關標誌牌面拆除，讓計程車空車通過航站可以不用再受罰，規定卻只做「半套」，目前高雄機場旅客用APP叫車仍得拉行李到機場外搭車，引發旅客和司機抱怨。

國內及國際機場禁止非排班計程車進入載客，其他計程車司機進入載客會挨罰或遭警方驅趕，由於國外機場開放可用APP叫車，讓旅客出境順利搭乘，台灣無法與國際接軌，讓外籍旅客一頭霧水，引起外界撻伐，其他計程車司機更數度發起陳抗。

交通部順應趨勢，今年5月初決議已將航空站內的「空計程車禁止進入」相關標誌牌面拆除，讓計程車空車通過航站可以不用再受罰，規定卻只做「半套」；載客部分目前只允許旅客在機場外搭車，對於一般計程車與多元計程車是否可進入機場載客，後續仍稱會與各方共同研商可行方案，即無下文。

高雄機場部分，旅客只要用APP叫車，旅客仍得拉著行李，走到機場外的都會公園搭車，因此仍衍生不少爭議與旅客抱怨，有計程車司機認為被交通部「唬了」。

一名澎湖林姓男子昨晚搭機飛抵高雄國際機場國內線，尚未出境前叫了多元計程車，沒料，因司機提早到，執勤航警認為非排班計程車空車載客違反規定，將車驅離；林男走出國內線大廳看不到，聯繫得知車被警方趕走，氣得情緒失控咆哮，警方告知相關規定才釋懷離去。 高雄國際機場長年懸掛「空計程車禁止進入」牌子的畫面，民航局已於今年5月要求各航空站拆除，讓空計程車進入不再受罰。記者石秀華／攝影 高雄國際機場長年懸掛「空計程車禁止進入」牌子的畫面，民航局已於今年5月要求各航空站拆除，讓空計程車進入不再受罰。記者石秀華／攝影 澎湖林姓男子昨晚搭機飛抵高雄國際機場國內線，尚未出境前叫了多元計程車，出境後發現計程車被航警趕走，氣得大罵。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

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