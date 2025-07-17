聽新聞
0:00 / 0:00
高雄「空計程車禁止進入」撤牌做半套 旅客APP叫車得拉行李出機場搭
交通部順應趨勢，今年5月初決議將航空站內的「空計程車禁止進入」相關標誌牌面拆除，讓計程車空車通過航站可以不用再受罰，規定卻只做「半套」，目前高雄機場旅客用APP叫車仍得拉行李到機場外搭車，引發旅客和司機抱怨。
國內及國際機場禁止非排班計程車進入載客，其他計程車司機進入載客會挨罰或遭警方驅趕，由於國外機場開放可用APP叫車，讓旅客出境順利搭乘，台灣無法與國際接軌，讓外籍旅客一頭霧水，引起外界撻伐，其他計程車司機更數度發起陳抗。
交通部順應趨勢，今年5月初決議已將航空站內的「空計程車禁止進入」相關標誌牌面拆除，讓計程車空車通過航站可以不用再受罰，規定卻只做「半套」；載客部分目前只允許旅客在機場外搭車，對於一般計程車與多元計程車是否可進入機場載客，後續仍稱會與各方共同研商可行方案，即無下文。
高雄機場部分，旅客只要用APP叫車，旅客仍得拉著行李，走到機場外的都會公園搭車，因此仍衍生不少爭議與旅客抱怨，有計程車司機認為被交通部「唬了」。
一名澎湖林姓男子昨晚搭機飛抵高雄國際機場國內線，尚未出境前叫了多元計程車，沒料，因司機提早到，執勤航警認為非排班計程車空車載客違反規定，將車驅離；林男走出國內線大廳看不到，聯繫得知車被警方趕走，氣得情緒失控咆哮，警方告知相關規定才釋懷離去。
🌀最新颱風動態
▪️薇帕颱風將生成！專家指路徑大方向確定「通過台灣以南」
▪️薇帕颱風將生成！周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇
▪️準薇帕颱風「2關鍵恐致偏北」！ 專家曝最接近台時間、3區雨彈來襲
▪️薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言