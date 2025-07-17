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藍色公路5大新航線啟航 搭船遊花蓮、離島跳島免轉機

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
藍色公路5大新航線啟航！搭船遊花蓮、離島跳島免轉機。記者甘芝萁／攝影
藍色公路5大新航線啟航！搭船遊花蓮、離島跳島免轉機。記者甘芝萁／攝影

交通部航港局今天舉辦「2025藍色公路海洋觀光嘉年華」記者會，正式宣布將有5條嶄新的航線啟航，為仲夏海洋觀光揭開序幕，包含3條限定試辦航班與2條固定航線，分別為7月25日至27日基隆-花蓮、8月14日至18日布袋-澎湖-金門、8月25日至27日基隆-澎湖，以及7月至9月台南安平-澎湖馬公與預計9月中旬開航的基隆-日本石垣。

航港局表示，限定航班將於7月至8月底陸續啟航，基隆-花蓮及基隆-澎湖航線規畫夜航航班，讓旅客晚上出發船上過夜，除了節省一晚住宿外，還可體驗船上多元活動，如夜航觀星、曙光迎曦、魔術及樂團表演等，一覺起來即可開始岸上遊程，打造「搭船即是旅行」的海上新體驗。至於布袋-澎湖-金門跳島航線，讓本島旅客一次暢遊兩大離島，也讓金門與澎湖居民無需轉機即可互訪。另外，台南安平-澎湖馬公及基隆-石垣國際航線，將提供旅客多元旅行選擇，促進海洋觀光交流發展。

交通部長陳世凱表示，台灣是一座海島國家，除了飛機和鐵公路，其實搭船旅行，從海上看台灣，用不同角度重新認識這片土地，是「藍色公路」想帶給大家的體驗。目前航港局與觀光署攜手合作，研擬具體方案，從開闢航線、優化港口旅運設施、購建新船、創新遊程等多面向推進。今年7月1日交通部也正式核定「海洋觀光航線發展暨行銷推廣獎助要點」，希望藉由獎助機制，鼓勵航商與旅遊業者跨域合作，設計更多元、有趣的海上行程。

陳世凱也感謝航商在連假疏運、離島霧鎖或突發交通中斷時的全力協助，特別是在蘇花海運「三小時啟動疏運SOP」中扮演關鍵角色的夥伴，因為有大家在第一線守住崗位、即時應變。他表示，藍色公路才能不只是觀光航線，更是守護交通安全的生命線。

陳世凱更指出，未來交通部除了將持續升級港口設施，交通部也將規畫購建一艘全國性的藍色公路觀光船舶，作為未來示範船，進一步完備觀光運能、推動區域共榮，也為活絡藍色公路的經濟發展注入新能量。

航港局長葉協隆說，本次新推出航線的各項遊程，都是由航商及旅行社精心設計的，同時，地方政府也鼎力支持，協助搭配在地行銷推廣活動或提供優惠等共同宣傳，大幅提升遊程豐富度及吸引力。未來將持續透過「航、港、船、遊」的整合發展，攜手相關單位跨域合作推廣海洋觀光遊程、優化海運服務設施及船舶，讓藍色公路不再只有交通選項，而是能串聯在地文化特色、觀光產業與海上體驗的旅遊產品，成為國內外旅客體驗慢活海上旅行的新選擇。

航線 澎湖 基隆

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