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未來1周至少2颱風形成 粉專：它下周三後通過台灣附近
薇帕颱風最快下午生成，預期下周再有范斯高颱風形成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來1周至少2個颱風形成。綜觀各模式資料，準「薇帕」本周末高機率穿越菲律賓北端至巴士海峽間，並持續往西朝中國華南、越南北部間前進，路徑大致底定，直接侵襲台灣的機率「低」。
當準「薇帕」進入南海後，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，菲律賓東北方將迅速發展出另一個熱帶系統，根據幾個主流模式，均認為預計在下周三後通過台灣附近。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，雖然目前各模式對此系統有一定共識，但路徑與強度仍存在變數，未來幾天預報尚有調整空間。下周中後期如有安排戶外活動，務必時常更新的天氣資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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