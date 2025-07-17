薇帕颱風今將生成！明起外圍環流影響明顯「東半部恐豪雨、台北颳強風」

今天各地多雲到晴、午後短暫雷陣雨的天氣為主。中央氣象署氣象預報中心預報員葉致均表示，明天開始隨著熱帶性低氣壓或薇帕颱風從台灣南邊通過之後，整體水氣上有明顯增多狀況，天氣也比較不穩定一些。

葉致均表示，菲律賓呂宋島東方海面的熱帶性低氣壓，今天可能就會形成薇帕颱風。目前路徑來看，短期偏西北方向行進，接下來通過呂宋島北方近海之後，逐漸轉西北西方向，通過南海，一直到後期往海南島方向前進。明天開始，台灣就會受到它的影響，環境轉為偏東風，明天至周六相對距離台灣比較接近，這兩天影響也相當明顯。

目前資料上來看，葉致均表示，它目前所屬環境條件相當不錯，無論是海溫、大氣條件都不錯，移動過程中增強，預期會以輕颱強度為主，不排除更增強。薇帕颱風不算太大，但外圍環流影響會相當明顯。路徑上也北偏或南移可能，大方向仍往巴士海峽方向移動。

明天到周日受到熱帶低壓或薇帕颱風外圍環流影響，東台灣有普遍性大雨或局部豪雨發生機會，葉致均表示，強風也有逐漸明顯狀況，桃園以北沿海、基隆北海岸、恆春、蘭嶼綠島、金馬容易有平均風力6級、陣風8級情況出現，偏東風影響之下，大台北地區也有較強陣風，外出留意強風的影響。明天開始，沿海也要留意長浪發生。

葉致均表示，周日之後，隨著薇帕颱風或熱帶低壓逐漸遠離，台灣附近還是大低壓帶環境為主，水氣偏多。要關注後續天氣，周日之後薇帕颱風預計持續接近廣東沿海的位置，台灣東南方會有另外一個低氣壓逐漸形成，下周一、下周二台灣附近是大低壓帶環境，目前資料顯示，台灣東南方海面低壓系統有持續發展情形，不過發展情況還有很大變數，後期留意預報的演變。

未來降雨趨勢，葉致均表示，今天上半天多雲到晴，有短暫午後雷陣雨出現，山區、南部近山區午後有局部大雨發生機會。明天開始隨著熱帶低壓或颱風逐漸接近，台灣附近風場轉為吹偏東風環境，東半部、恆春半島降雨情況將愈來愈明顯，其他地方維持午後雷陣雨的天氣為主。偏東風影響之下，午後南部地區有局部大雨發生機會。

葉致均表示，周六、周日是颱風或熱帶低壓距離台灣最接近的時候，整個東台灣到恆春半島的雨勢相當明顯，東半部地區容易有普遍性大雨或局部豪雨發生機會，其他地方、彭金馬雨勢上逐漸比較明顯一些，目前來看還是以午後雷陣雨為主，視颱風屆時距離遠近而定。

下周一颱風逐漸遠離，葉致均表示，台灣附近是大的低壓帶環境為主，整體天氣相當不穩定，容易有降雨情況出現。至於降雨情形，視台灣東南方低壓系統的演變而定，留意後期的天氣最新預報。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

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