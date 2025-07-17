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停經7年回春了？58歲女驚見子宮內膜癌上身

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師孫珞說明，透過超音波可見，患者子宮內有異常息肉。圖／台中榮總提供
醫師孫珞說明，透過超音波可見，患者子宮內有異常息肉。圖／台中榮總提供

58歲未婚的李女停經7年後突然陰道出血持續2周未止，家中長輩還打趣說她「回春了！」幸好姪女是護理師，察覺異常，建議她就醫，切片診斷為子宮內膜癌，在台中榮總接受微創手術，手術後不到24小時即可下床行走，目前持續門診追蹤中。

李女先到診所就診，超音波檢查發現子宮內膜增厚，先服藥物治療，但出血未改善，轉診至台中榮總，切片診斷為子宮內膜癌，須手術切除子宮、卵巢及骨盆淋巴腺治療。

李女說，得知要手術時，台中榮總達文西手術可提供多孔或單孔的選擇，「我怕痛，所以選擇只有一個傷口的方式，恢復得很快。」果真術後不到24小時即可下床行走，目前持續門診追蹤中。

李女指出，這次異常出血剛好發生在參加土地公福宴的隔天，或許是土地公的庇佑，讓她能及時發現病灶，也感謝家人貼心陪伴，以及台中榮總專業的治療與照護，才能走向康復。

台中榮總婦女醫學部醫師孫珞提醒，子宮內膜癌的高風險群，包括初經早或停經晚、長期月經不規則、肥胖、糖尿病、代謝症候群、曾具多囊卵巢症候群病史、不曾懷孕、使用荷爾蒙治療等狀況，建議應定期接受婦科檢查。更年期後若有不正常出血，要盡快就醫檢查，才不會錯過治療時機。

微創手術 子宮 台中榮總

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