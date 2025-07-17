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你有「糖上癮」嗎？ 研究證實：運動後喝飲料 糖尿病風險高22%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖上癮」問題。本報資料照片
長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖上癮」問題。本報資料照片

精緻糖是會讓人容易成癮的物質，雖然紓壓，但是現代飲食常常不小心就攝取過量的糖，大腦瞬間大量分泌多巴胺，漸漸上癮難以戒掉。夏天酷暑難耐，手搖飲讓人難以抗拒，小兒內分泌暨減重專科醫師王律婷表示，含糖飲料對健康風險危害大，即使有運動習慣，也無法完全抵銷對身體代謝的影響。

別以為有運動就能亂喝，最新發表於「Diabetologia」的研究證實，即使運動量達到建議標準，長期每周飲用2份以上含糖飲料者，罹患第二型糖尿病的相對風險，仍比同樣運動量但每月飲用少於1份含糖飲料的人高22%。

王律婷指出，含糖飲料除了手搖飲，也包括運動飲料、碳酸飲料、果汁等。即使是標榜100%的純果汁，雖然無額外添加的糖，但天然果糖不可小覷。即使改喝熱量較低、糖分減少的代糖或是零卡飲料，研究顯示，若每周攝取2杯以上，長期下來，即使運動量達建議標準，相較不喝的人，仍會增加7%罹患糖尿病的風險。

另一篇發表於「Advances in Nutrition」的文章，納入29項前瞻性世代研究的統合分析，研究指出，每多喝一份含糖飲料（約39克糖），罹患糖尿病的相對風險就上升 25%；若是100%純果汁，每多喝一份（約含23.3克糖），相對風險也增加5%，風險隨飲用量增加而上升。

王律婷提醒，與固體食物相比，液態飲品中的糖分吸收速度快、飽足感低，且容易刺激大腦分泌快樂多巴胺機制，讓人不自覺攝取過多糖分。若長期依賴含糖飲料，不僅影響血糖與代謝，還可能導致「糖上癮」問題，增加糖尿病與肥胖風險。

想知道自己有沒有「糖上癮」症狀，可透過以下10項自我檢測初步評估，若符合3項以上，建議及早諮詢醫師或營養師，了解自身血糖與代謝指標，並調整飲食習慣，降低代謝疾病風險。

1.常在餐後或睡前想吃甜點

2.壓力大或情緒不佳時想攝取甜食

3.常在不知不覺中吃完一包餅乾

4.注意力難以集中

5.出現頭痛的頻率偏高

6.常選擇含糖飲料

7.想戒糖卻沒有成功過

8.總有許多理由攝取甜食

9.情緒起伏很大

10.吃甜食時會有愧疚感

風險 運動 萊克多巴胺 糖尿病

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