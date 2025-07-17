窮人家孩子能逆襲！她訴「從科學麵到頂大」經歷 網狂讚：爸媽教育得不錯

一名女網友近日在論壇Dcard以「來自底層家庭，我上了頂大之求學資源差異」為題發文，分享自己身為窮人家的孩子，如何一路努力考上台灣頂尖大學的心路歷程。貼文曝光後，引來大量網友討論，大家紛紛留言分享自己的經驗與看法。

原PO提到，父母親因家境貧困，早早踏入職場打工，導致家庭年收入屬於社會底層。童年時期的窮困例子讓她記憶深刻，例如父親因口袋空空而無法買食物，自己偷偷將僅有的兩枚硬幣放入父親口袋，讓父親以為「找到了錢」，才得以買一包科學麵充飢。這段回憶至今仍讓原PO感慨萬分。

在求學過程中，原PO面臨了許多因家庭經濟所造成的困擾。國小時，她無法像其它同學一樣在寒暑假出國旅遊，只能說自己「回山上的阿公阿嬤家」。升上高中後，原PO進入資優班，但班上同學多來自醫師、教授等高收入家庭，讓她感受到強烈的階級差距。

原PO指出，英文能力的落差是第一個衝擊。同學多數從小學英文甚至有留學經歷，而她則需要從零開始努力。此外，同學們藉由父母的人脈進入大學實驗室進行科展研究，而她只能靠自己摸索。補習方面也因預算限制，有些科目不得不放棄。

進入頂尖大學後，原PO雖然無需負擔學費，但每月僅有6000元生活費，導致日常生活相當拮据。她分享自己如何用一瓶豆漿分段飲用以減少飢餓感，以及租住狹小雅房時遭遇蟑螂侵擾的窘境。儘管如此，她靠著家教工作增加收入，勉強維持生活。

原PO表示，大學期間，她因家庭無法負擔交換學生費用而選擇放棄相關機會，也放棄申請研究所，選擇先工作以減輕父母負擔。她坦言自己的回答常帶有掩飾自卑的成分，但仍感謝父母願意支持她的基本教育費用。

原PO的貼文引起不少網友共鳴，大家紛紛留言分享自己的經歷。有網友表示：「個人覺得肯定是申請學貸，然後家裡給足生活費，會好一點，學貸是一個人人生當中最好的貸款。」也有人說：「辛苦你了，但我看你的談吐感覺你爸媽教育得不錯。」另一位網友則坦言：「父母職業自卑+1，完全不敢跟別人說媽媽在做清潔工，交男友也不敢講家庭狀況。」

也有網友留言鼓勵原PO：「很多部分我很懂！跟你有很相像的遭遇，一路都很優秀上來，身邊的小孩真的大多數都是家裡環境很好的孩子，有時候真的很羨慕別人家庭背景，但還是告訴自己要惜福，至少媽媽生給我一個還不錯的腦袋，已經很棒了！」

商品推薦