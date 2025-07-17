120年來首度登陸嘉義颱風丹娜絲」重創嘉縣市，災後11天，許多災區仍未復原，不僅基礎設施損毀，受災戶心理創傷逐漸浮現，特別是嘉義縣老人比例全國最高，獨居長者眾多，他們在風災承受不只是安身工作屋舍農舍破壞，更造成深層心理精神衝擊。

臨床心理師林姿吟指出，災害後出現心理創傷反應並不少見，尤其是高齡長者或慢性病患者，面對生命財產瞬間流失，極易產生焦慮、恐懼、自責等情緒，建議受災民眾可使用「簡式心理健康量表」（又稱心靈溫度計）自我評估，或協助親友掌握心理狀態，及早發現情緒困擾、盡快求助專業資源，避免情緒積壓成為更大健康危機。

「風災不只吹倒房屋，也吹垮了許多長輩寄託與安全感」，布袋鎮陳姓受災戶說，許多年長居民房舍受損，眼睜睜看著家當被強風摧毀，痛苦無助難以言喻，即便災後援助展開，但失去熟悉環境與珍藏物品的傷痛，卻無法隨清掃與修復抹去。

「長者有時不會主動說自己不安，但行為上會有徵兆，例如突然沉默、不願進食、夜間驚醒等」，林姿吟提醒家屬與鄰里應多留意高齡者行為變化，主動陪伴傾聽，必要時可尋求衛生單位協助，安排心理師訪視或轉介醫療機構。

林姿吟強調，家園重建過程，除屋舍與生活修復，更應重視災民心理復原。唯有身心同時安頓，災後的重生路才能真正走得穩、走得遠。

嘉縣府已啟動社區心理支持網絡，社區心理衛生中心與在地志工合作，針對重災區關懷訪視，優先協助年長或獨居受災戶。民眾如有需要，可撥打當地衛生所或心理健康專線1925，獲得即時專業協助。 丹娜絲重創受災戶身心出問題， 臨床心理師提供心靈溫度計自我評估。記者魯永明／翻攝

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