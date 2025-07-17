環保團體攜手童軍總會調查清理全台海洋廢棄物

RE-THINK 重新思考環境教育協會與中華民國童軍總會，以及全台志工合作調查清理海灘廢棄物，清理調查共有8249 件海灘廢棄物，發現海灘垃圾類型以食品包裝為主，瓶裝水、茶品類為最大宗，能量飲品垃圾高居海灘廢棄物第三。

RE-THINK從2013年起，已舉辦數百場淨灘活動，吸引超過5萬人次參與，清除數百噸海洋垃圾。RE-THINK將在7月19 日舉行「2025 撿回台灣」第12屆環島淨灘活動，預計前往九個無人守護，地處偏遠，大量垃圾的海灘，也將前進馬祖外島，邀請當地民眾參與淨灘活動，理解海灘垃圾背後原因，重新思考日常的生活習慣，如何影響我們生存的環境。

RE-THINK在2025年與中華民國童軍總會合作，每月深入台灣146處本島與外島海灘，調查海洋垃圾污染狀況。對童軍來說，這是全國範圍的持續環境服務計畫，能有深度學習。許多地方童軍團以親子或家庭形式參與，每月由不同家庭執行調查，創造親子共學時光。也有18歲至26歲羅浮童軍，認領東部海岸調查點，結合旅遊或服務學習。金門高中童軍團認領所有金門觀測點，每月定期調查。

青年童軍伙伴賴彥丞說，我們今年6月在馬來西亞亞太區童軍社會影響力與倡議工作坊，分享與RE-THINK合作的海洋廢棄物調查，引起其他國家童軍代表的興趣。馬爾地夫童軍還與我國童軍交換海洋廢棄物調查的活動紀念領巾，他們的倡議主題是復育海岸珊瑚礁。

RE-THINK指出，根據海灘食品包裝垃圾調查，海灘上出現最多的食品包裝廢棄物，高達2356件與水有關各種瓶罐飲品，占比28%。其次是茶類飲品，占 21.7%，1826件。以材質觀察，寶特瓶是海灘最常見的垃圾，占67.4%。全台逾五成寶特瓶垃圾分布北部地區新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭等地，北部因為洋流關係，季風帶來的國外垃圾比率最高，有20%。

能量飲料垃圾排名第三，共1313件，近15.6%。RE-THINK分析，瓶身小巧，攜帶方便的能量飲品，釣客或戶外活動者經常使用，多數能量飲料為玻璃瓶包裝，不易回收，丟棄後不易分解，成為海邊活動後，長期留在海岸的垃圾。

環保團體RE-THINK與中華民國童軍總統合作海灘食品包裝垃圾調查，發現水、茶、能量飲等類飲料瓶罐垃圾數量最多。照片提供/RE-THINK

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