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短效型胰島素供貨吃緊！衛福部：是國際問題 4月起已著手準備
近期多款短效型胰島素缺貨，一名糖尿病患者持「諾易筆」慢箋至多家藥局，均領不到藥，擔心面臨斷藥。衛福部長邱泰源表示，短效型胰島素缺藥是國際議題，我國從四月就開始準備，已經跟國內外藥廠開會調配，也希望開發替代藥品，在國際情勢變化下建立醫療韌性。
據了解，短效型胰島素「諾易筆」、「愛胰達」等，因醫學中心庫存較多供應無虞，但部分區域醫院、地區醫院供貨吃緊，愈來愈多醫院不再開立慢箋，改開一般箋方式，確保每個病人均有藥可用。食藥署指出，「諾易筆」屬藥事法必要藥品，但廠商因供應問題，預計到明年1月底才會恢復供應。
邱泰源說，為解決短效型胰島素缺藥，我國食藥署在4月開始密集開會，跟國內、國際藥廠討論藥物調配，並且希望臨床開發替代藥品；另一方面也會請國內加緊生產。不管國際情勢如何變化，我國都必須建立韌性醫療。
另外，美國尚未宣布台灣新對等關稅稅率，據傳談判卡關原因包含是我國對美豬、美牛，以及萊豬的萊克多巴胺殘留值等。邱泰源說，按照國際案例，在正式公告前，不方便對外說明，若有結果會由行政院說明。衛福部立場一直是國家發展至上、守護人民健康，會用這樣的基礎來談判。
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