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準薇帕颱風「2關鍵恐致偏北」！ 專家曝最接近台時間、3區雨彈來襲

聯合新聞網／ 綜合報導

氣象專家林得恩指出，昨（16）日上午在菲律賓東部外海生成的熱帶性低氣壓「TD09」，預估今（17）日將增強為今年第6號颱風「薇帕」（Wipha）。依據目前環境場分析，薇帕將朝西北方向移動，可能通過呂宋島或巴士海峽，並持續接近台灣。各國數值預報模式已逐漸收斂，顯示路徑趨於一致。

林得恩在臉書「林老師氣象站」表示，若薇帕實際行徑略為北偏，將更接近台灣本島，屆時影響程度將提升，影響時間也可能延長至7月20日。他說明，颱風路徑的不確定性，主要與菲律賓東部與南海之間的大低壓帶中，各擾動間的角力情形有關，另也須觀察太平洋高壓是否東退或西伸。

根據目前預測，薇帕颱風最接近台灣的時間，落在7月18日至20日的上半天。林得恩指出，迎風面地區，包括宜蘭、花蓮、台東等東部縣市，以及東南部與南部地區，降雨機率將明顯提升，恐成為主要雨區。他特別提醒民眾，山區降雨累積將更為顯著，要特別當心。

另外，天氣風險公司天氣分析師薛皓天指出，台灣位處於大低壓帶內，另外周六有一熱帶擾動於菲東外海至關島一帶發展，預估有機會在下周一形成第7號颱風范斯高，模式預估路徑將西北方移動，將接近台灣東部，並由北部略過，預估影響時間為下周三下半天至下周四。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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