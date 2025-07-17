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薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

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薇帕今將生成估明海警 范斯高颱風下周出現…恐接近台灣東部自北部略過

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
午後要注意雷陣雨發生，預估降於集中於近山地區，仍有機會往平地擴散，下午時段出門要多留意天氣變化。聯合報系資料照
午後要注意雷陣雨發生，預估降於集中於近山地區，仍有機會往平地擴散，下午時段出門要多留意天氣變化。聯合報系資料照

在菲東外海的熱帶性低氣壓TD09，預估在24小時內有機會升格為第6號颱風薇帕。天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天表示，未來路徑將沿著呂宋島北部海面或是登陸呂宋島向西進入南海，逐漸往西南接近港澳及廣東地區，下周一凌晨登陸海口半島，並逐漸往越南移動。

薛皓天表示，明天在巴士海峽及東、南沙島地區將受到影響，並有海警發布機會，海上作業的船隻要多加注意。對台灣本島影響小，不過將對恆春半島及東半部帶來明顯降雨。

今天大環境由西南風漸轉偏東風，各地大致為多雲時晴午後轉多雲短暫雨或雷雨天氣，薛皓天表示，白天受熱力作用，午後要注意雷陣雨發生，預估降於集中於近山地區，仍有機會往平地擴散，下午時段出門要多留意天氣變化。

另外，薛皓天表示，大台北地區氣溫仍偏高，局部有35至36度高溫出現，在戶外工作者建議多補充水分、做好防曬措施，並適時休息，以防中暑或熱衰竭。

明天維持偏東風環境，他說，受風向繞流影響，海峽轉吹偏北風。清晨上午西部沿海局部有零星雨機會，中北部為多雲時陰有天氣，東北部及東半部陰時多雲有短暫雨或雷雨天氣，中部以南多雲時晴、午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣，雖然整體雲量偏多，但大台北及中南部內陸地區受偏東風沉降作用，局部有35度高溫機會。

薛皓天表示，明天晚間至周六清晨，隨著準薇帕颱風通過呂宋島進入南海，偏東到東南風增強，迎風面的東半部及恆春半島雨勢將逐漸增大。

周六維持偏東風環境，薛皓天表示，受大低壓帶影響，大台北東側、東部、東南部為多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，中北部為多雲有零星雨天氣，中南部為多雲時晴午後轉多雲有短暫雨或雷雨天氣。預報顯示花東及恆春半島降雨多，有機會達豪雨等級。

薛皓天表示，周日隨著準薇帕颱風接近海口半島，受大低壓帶持續影響，太平洋仍為偏東到東南風環境，東半部維持同樣的天氣型態，降雨仍明顯。南海及台灣海峽南部轉吹偏南到東南風，西半部受南方水氣移入，轉多雲時陰有短暫雨或雷雨天氣，局部偶有較大雨勢，北部為多雲時陰有短暫雨天氣，降雨稍緩和。

他提醒，周日花東地區及中部以南雨勢明顯，要注意偶較大雨勢發生。

雖然準薇帕颱風對台灣本島影響小，不過，薛皓天表示，台灣位處於大低壓帶內，另外周六有一熱帶擾動於菲東外海至關島一帶發展，預估有機會在下周一形成第7號颱風范斯高，模式預估路徑將西北方移動，將接近台灣東部，並由北部略過，預估影響時間為下周三下半天至下周四，隨後在登陸福建浙江一帶移動。

下一個熱帶系統仍處於預報中，尚未有新的系統生成，且近期預報變動性大，下周的天氣將持續觀察，關心最新的天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 雷雨

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