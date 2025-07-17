薇帕、范斯高雙颱接力生成？ 賈新興示警下周一關注它發展

熱帶性低氣壓TD09今天有增強為今年第6號颱風薇帕的機率，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估其於明天至周六從巴士海峽通過進入南海的機率較高，受其外圍環流影響，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。

此外，今年第7號颱風范斯高可能下周也接力生成？賈新興說，要特別觀察下周一至下周二，在台灣東南方熱帶系統的發展及其移動趨勢，以及太平洋高壓變化的趨勢，不確定因素較大。各模式預測共同點，今起至7月31日環境有利颱風生成。

近期天氣方面，賈新興表示，明天至周六，颱風有從巴士海峽通過及受其外圍環流影響的機率，花東及屏東有局部較大雨勢發生的機率。明天清晨，鵝鑾鼻一帶及花東有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、嘉義以南及宜蘭有局部短暫陣雨。周六宜花東及屏東有陣雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。

賈新興表示，周日，花東、屏東及嘉義以南有局部短暫陣雨，午後桃園以南及宜蘭有局部短暫陣雨。下周一，苗栗以南及宜花東有局部短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨。下周二，北北基宜花及竹苗以南山區有局部短暫陣雨，午後除桃竹以外，其它地區有局部短暫陣雨。

他說，下周三至下周四，觀察是否有受颱風環流影響的機率，下周三桃園以北、宜花及屏東有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周四至下周五傍晚，全台各地有陣雨。下周六，嘉義以南及北北基宜仍有局部短暫雨， 午後各地有局部短暫陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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