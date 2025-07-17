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熱飆極端高溫午後雷雨 準「薇帕」颱風外圍環流明起影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風薇帕的趨勢，行進方向以通過呂宋島北端陸地後進入南海，再朝廣東方向前進的機率較高，明天到周日受其外圍環流影響，東半部及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風薇帕的趨勢，行進方向以通過呂宋島北端陸地後進入南海，再朝廣東方向前進的機率較高，明天到周日受其外圍環流影響，東半部及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率。圖／取自中央氣象署網站

今天留意天氣變化，中央氣象署表示，環境風場會由西南風轉為偏東風，各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區及南部地區午後仍有局部大雨發生的機率。清晨至上午中南部仍有零星短暫陣雨，晚上開始隨著風向轉變，東半部地區也有零星短暫陣雨。

氣溫方面，今天各地高溫約32至35度，大台北及彰化有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約25至28度。澎湖多雲，氣溫27至31度；金門多雲，氣溫28至34度；馬祖多雲，氣溫27至31度。

熱帶性低氣壓未來有發展為輕度颱風薇帕的趨勢，氣象署表示，行進方向以通過呂宋島北端陸地後進入南海，再朝廣東方向前進的機率較高，明天到周日受其外圍環流影響，東半部及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率，未來路徑及強度仍有變化。

明天至周日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響；明天東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後南部地區有局部大雨發生的機率；周六、周日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率。

下周一至下周三低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周六低壓帶影響，天氣不穩定，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，北部及南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

雷雨 氣溫 恆春

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