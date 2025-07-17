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薇帕颱風最快下午生成 吳德榮：周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇

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薇帕颱風最快下午生成 吳德榮：周末有大量降雨潛勢 2地影響最劇

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天晴午後多雲、仍炎熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天晴午後多雲、仍炎熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片

今天晴午後多雲、仍炎熱，注意防曬、防中暑；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，上午西南部有零星降雨的機率，午後山區有局部雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至36度。

至於目前的熱帶性低氣壓，有增強為輕度颱風的趨勢。吳德榮表示，薇帕颱風將於今天下午成形。根據歐洲系集模式明天至下周二的模擬路徑路徑顯示，薇帕通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東。美國系集模式的模擬路徑亦很類似。發布海警的機率雖降低，但還不能完全排除。

此外，吳德榮說，下周一至周四各國模式顯示，季風低壓內還有另一熱帶系統發展，且不乏具有威脅的模擬路徑；模式皆持續調整中，應密切觀察。

吳德榮表示，明天西半部晴朗午後雨，下午起薇帕颱風外圍水氣移入，東半部轉有局部陣雨。周六、周日薇帕颱風通過巴士海峽或呂宋北端、進入南海，東半部及屏東有大量降雨的潛勢。

他說，下周一至周四則與季風低壓挾帶的大量水氣，以及另一熱帶系統在其內發展與動向有關，仍是不穩定、易致災的環境，但確切演變，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式明天至下周二的模擬路徑路徑（左圖，取自weathernerds）顯示，薇帕颱風通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東，美國系集模式的模擬路徑（右圖，取自weathernerds）亦很類似。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式明天至下周二的模擬路徑路徑（左圖，取自weathernerds）顯示，薇帕颱風通過呂宋島北端，進入南海，登陸廣東，美國系集模式的模擬路徑（右圖，取自weathernerds）亦很類似。圖／取自「洩天機教室」專欄

颱風 吳德榮 南海

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