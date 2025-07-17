博愛座改優先席，誰才是真正需要座位的人？ 他憂破壞珍貴讓座文化

立法院日前三讀通過「大眾運輸法」修正案，將「博愛座」改名為「優先席」，規定座位旁須設置圖示，標示「其他有實際需要者」可優先使用。醫師沈政男表示，根本不必修法，只要使用台鐵2016年起已採用的博愛座圖示，再加強宣導就足夠。

沈政男主張，優先席還是要把老弱婦孺畫上去，同時可加上一個心臟病或其他疾病的標示，像台鐵附圖上半部的博愛座圖示就是典範。他認為，使用台鐵圖示，再多加宣導，就可以了。

他進一步說明，修法將「老弱婦孺」改成「其他有實際需要者」，但座位旁的圖示還是必須清楚呈現讓座對象，讓民眾知道哪些人是有實際需要的人。他建議在圖示下方加註「請禮讓給有需要的人」，以免產生爭議。

沈政男指出，優先席的設置是為了保障弱勢族群的大眾運輸權益，尤其台灣已進入超高齡社會，這實際上是保障老年人的運輸權。你看捷運都是誰在坐？七、八成都是年輕人，這是一種不平等，因此，「優先席是一種平權做法，不是高齡者的特權。」

他呼籲社會珍惜台灣的讓座文化，這是台灣的文化寶藏，在高齡化社會中更顯珍貴，切勿為了討好年輕人而輕易改變這項傳統，不要為了諂媚年輕人而自毀武功。