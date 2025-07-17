聽新聞
0:00 / 0:00

彈性聘任解中小學教師荒？教團批短視

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

中小學近年面臨教師荒，教育部規畫彈性聘用管道，讓具有業界資歷者進入中、小學擔任專業及技術教師，預計一一五學年起聘任。然全國教師工會總聯合會痛批，此濫用現行技術高中「專業及技術教師」方案將特例普及化，開放免考試、免實習，削減教育專業，帶頭摧毀師培體系。

全教總理事長侯俊良表示，教育部規畫免職前學分、免考試、免實習等彈性聘用管道，研議一一五學年起，讓有業界經歷者，進入中小學擔任專業及技術教師等職，但忽略教師除學科專業外，還必須修讀教育學程、通過國家考試，才有資格踏上講台。

侯俊良強調，教育部應從源頭解決，而非彈性開放未經師培訓練者，更應從法制面遏止校園濫訴。

全教總高中職主委巫彰玫說，教師必須修讀教育學程，相信沒有家長會希望子女的教師僅有學科專業，卻不懂如何將專業轉化為知識並傳授給學生，還可能無法回應班級經營等需求。教育部稱此為挪用技職體系現有模式，但取消專業師資培育門檻，等於帶頭摧毀師培體系，可能打壞現有師培生的志向。

立委劉書彬表示，教師需跟學生溝通，也要喜歡與學生互動，但是大部分科技人才偏研究取向，習慣單人操作、實驗。如果具有工作經驗，就能成為教師，這忽略了教師和技術人才養成間的不同，當教師專業條件不足，自然無法保障學生權益。

對此，教育部表示，因業界薪資吸引力強，教學現場面臨ＳＴＥＭ或自然領域教師招聘不易，因此規畫強化必要教學知能後，可進入教學現場擔任專業及技術教師或教學支援老師，方案僅為提供學校新的彈性管道，可依需求自行選擇是否聘用此類教師。

教育部 全國教師工會總聯合會

延伸閱讀

台師大女足抽血換學分 林靜儀：想知道學生的血液檢體去哪了？

女足教練逼抽血換學分！教部怒轟台師大「糟糕」 將追溯過去研究案

女足隊抽血霸凌爭議 教育部罰台師大110萬、2名主持人各50萬

台師大爆教練強迫學生抽血研究 林靜儀：發文促請教育部依法辦理

相關新聞

薇帕颱風最快明生成！這時間點最靠近台灣 東半部周五起連3天防豪雨

輕度颱風「薇帕」最快明天生成，周五、周六最靠近台灣，中央氣象署預報員張承傳表示，明天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，...

你也知道嗎？超商「5大宅配冷知識」曝光 網狂讚一功能：超有用

便利商店已是台灣人日常生活中，不可或缺的的好夥伴，一名網友日前就在社群媒體上發文，透露有關超商「5大宅配的冷知識」，除了店員專用術語、冷凍包裹最多只能寄放5天．．．

雲端藥歷2.0設計出包？藥師被強制登出 病人恐陷重複用藥風險

衛福部健保署推動「健保雲端藥歷2.0」，今年7月開始系統全面更新。不過，基層藥師協會理事長沈采穎點出，該系統因設計不當，...

短效型胰島素供貨吃緊！藥局年初起缺貨 糖尿病友只能回醫院領藥

短效型胰島素是糖尿病友必要藥品，也被當成減肥神藥。不過，近期卻爆出諾易筆、愛胰達等多款藥品基層藥局缺貨，一位持慢箋病友，...

陳建宗顏面骨折重建權威 挽回逾6000張容顏

整形外科，聽起來是現在最夯的醫美，其實不然，這可是醫院非常重要的專科，包含了外觀缺損修復及功能恢復的「重建」手術。林口長...

捐款人減少 北台中家扶獎助學金缺600多萬

北台中家扶中心扶助學生今年升高中職和大專院校以上學生共500多人，家扶預計募集775萬元獎助學金，但不景氣影響捐款，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。