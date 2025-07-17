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兒童篩檢 上路1年揪2.5萬遲緩兒

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
國健署於一一三年七月一日起推動「兒童發展篩檢服務方案」，未滿七歲兒童除原有七次兒童預防保健服務，另增六次兒童發展篩檢服務。圖為馬祖早療社區據點。圖／伊甸基金會提供
國健署於一一三年七月一日起推動「兒童發展篩檢服務方案」，未滿七歲兒童除原有七次兒童預防保健服務，另增六次兒童發展篩檢服務。圖為馬祖早療社區據點。圖／伊甸基金會提供

國健署自一一三年七月一日起推動「兒童發展篩檢服務方案」，針對未滿七歲兒童，除原有七次兒童預防保健服務，另增六次兒童發展篩檢服務，迄今累積逾四十萬人次，其中二萬五千多名兒童疑似發展遲緩，六點三萬人次幼兒需持續回診追蹤，由醫師提供衛教。

四歲女童小安走路常跌倒，且缺乏耐心，容易生氣，在畫畫、玩積木時，只要不如己意，就情緒失控。媽媽擔心，女兒念幼稚園後，與同學無法相處，出現社交障礙，為此，接受「兒童發展篩檢服務方案」，發展篩檢結果顯示，可能不是情緒問題，而是「精細動作」、「粗大動作」等兩大協調異常。

在醫師協助下，轉介到兒童發展聯合評估中心，透過多科別完整評估，除了動作發展遲緩，小安雙眼視差高達四百度，造成立體視覺障礙，空間感及手眼協調能力較差，這些發展上的困難被誤認為情緒或注意力等問題。

小兒科醫師麥建方表示，小安接受視力矯正、職能治療、物理治療，情緒穩定許多，不再暴怒，另可以獨自完成畫圖、積木拼圖等遊戲。門診類似個案眾多，行為異常並不一定為發展遲緩，如能透過系統性評估，就可早期發現、早期療育，才不會多走冤枉路。

孩子篩檢評估為異常，該怎麼辦？馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如表示，應接受多科別完整評估後再對症下藥，不要一聽到異常，就急著做復健治療。不少孩子的問題出在個別差異、環境因素或情緒等其他問題。

「每個孩子發展速度不同，應使用客觀的評估工具，而非個人主觀感覺。」陳慧如說，有些家長過度擔憂孩子輸在起跑點，僅疑似異常，就陪同孩子接受職能治療、物理治療，根本沒有找出真正原因，一直走錯路，反而錯失黃金療育期。

「兒童發展篩檢服務方案」篩檢統計顯示，百分之六點三（二萬五四九九人次）疑似發展異常情形，需由篩檢服務醫師協助轉介至全國八十八家兒童發展聯合評估中心或評估醫院，接受進一步評估與追蹤。另有百分之十五點七（六萬三二七○人次）須持續追蹤、衛教，以確認發展狀況。

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