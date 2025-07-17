雲端藥歷2.0待加強？ 藥師憂重複用藥

衛福部健保署「健保雲端藥歷二點○」系統七月起全面更新，基層藥師協會理事長沈采穎表示，新系統設計不當，藥師常被強制登出，另出現用藥登載不全，難以查看病人用藥史，提高重複用藥風險。

沈采穎表示，藥師依藥師法執行藥事照護，協助病人整合用藥，多年來均透過雲端藥歷，分析交互作用，避免重複用藥或不當使用，降低民眾用藥風險，並減少不必要健保支出。但雲端藥歷二點○版出現重大瑕疵，藥師登錄後，幾分鐘後被自動登出，以致無法分析病患用藥。

「健保雲端藥歷二點○新版還限制藥師留存個案藥歷與檢驗數據。」沈采穎說，即使病患簽署照護同意書，藥師仍無法完整追蹤與評估，且新系統缺乏藥師與醫師間資訊回饋機制，藥事照護成果，難以納入臨床決策流程。

沈采穎呼籲，健保署應盡快著手改善，首先解決強迫登出問題，另應放寬藥事照護資料調閱權限，建立藥師與醫師之間的資訊回饋平台，讓照護建議也能納入臨床治療參考。

沈采穎表示，這半年來，社區藥局藥師多次透過全聯會與健保署反映系統異常問題，至今仍未有具體改善。

健保署醫審及藥材組長黃育文表示，健保雲端藥歷系統於六月底、七月初轉換，確實出現過登入困難情況，不過，目前運作正常，已不會強制登出，若個別藥局出現異常情況，可與健保署聯繫。至於留存藥歷與檢驗數據，目前依規定已可保存。另建議藥師公會全聯會蒐集「藥師醫師資訊回饋平台」相關意見，彙整後向健保署提議，研議改善。