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高鐵延伸宜蘭屢遭質疑 監院調查

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

高鐵延伸宜蘭計畫」引發各界質疑，監察院昨表示，該計畫預估直接工程經費高達三五二一點八億元，但其可行性評估、重大公共建設提報編審、環境影響評估送審程序，以及民意溝通等方面屢遭質疑，監察委員林盛豐、蘇麗瓊及施錦芳已申請自動調查。

三名監委表示，交通部鐵道局先前已持續研議「南港至花蓮提速改善計畫」（即北宜直鐵新線計畫）十餘年，並提出綜合規畫報告，卻在二○一九年突然改提高鐵延伸宜蘭計畫，其中轉折有待釐清；而且該案是經費高達三千多億，全案在送交二階環評前僅匆匆開過三場公聽會，規畫過程的民眾參與機制是否欠缺，也有待檢視。

三名監委表示尊重該案二階環評專業審查，但呼籲後續環評大會仍應透明客觀中立審慎審查。

高鐵延伸宜蘭 監察院

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