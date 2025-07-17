缺藥頻傳 專家籲政府盤點藥品供應

國內唯一口服「鋅補充錠」缺藥已久，多款短效型胰島素供貨也傳出吃緊，基層藥師協會理事長沈采穎提醒，政府應及早掌握必要藥品供應情況，積極備戰，才能避免缺藥困境。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，政府應及早掌握必要藥品供應情況，同成分藥品生產執照在五張以下者，若只剩三家生產，就必須開始因應，但近年每次遇到缺藥議題，衛福部「總是以一句不缺貨帶過」，或提出「有許多替代選項」，而非積極備戰避免缺藥困境。

前食藥局長、陽明交大食安及健康風險評估研究所特聘教授康照洲表示，全球人口老化，慢性病普及，許多國家糖尿病用藥供貨不足。我國應盡快盤點現況，針對全數仰賴進口，或國內只有單一製造廠商等容易限貨、缺藥的藥品，透過給付優惠、鼓勵措施等，協助國內本土藥廠自製相關產品。

「最大危機是國內原料藥也仰賴進口。」康照洲說，目前九成本土藥廠原料藥成分來自國外，而中國、印度為進口原料藥兩大國家，政府應盡快擬定對策，以免擴大缺藥問題。

至於新型胰島素藥品缺貨，康照洲表示，大量新型胰島素流向減重市場，利之所趨，醫療端當然供貨不足。呼籲醫師開立處方時應更為謹慎，如果仍集中用於減重，勢必影響糖尿病患用藥權益。