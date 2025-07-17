薇帕颱風將生成 東部明起防豪雨

輕度颱風「薇帕」最快今天生成，明後兩天最靠近台灣。中央氣象署預報員張承傳表示，明天至周末受熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東半部連三天須慎防大雨或豪雨，另下周低壓帶還有熱帶系統接續發展，但強度、路徑仍須觀察。

張承傳說，熱帶性低氣壓TD09預計今天增強成為颱風薇帕，路徑將通過呂宋島北端陸地進入南海，下周一到達廣東沿岸，明後兩天最靠近台灣。

張承傳說，明天至周日受熱帶性低氣壓或颱風影響，東半部、恆春半島雨勢會愈來愈明顯，其他地區仍為午後短暫雷陣雨，東半部及南部要留意局部大雨或豪雨。周末除了東部持續有明顯雨勢，南部也出現降雨，東半部、恆春半島要留意大雨，中部以北為午後雷陣雨。

張承傳表示，未來一周天氣，今天各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，南部及山區須留意局部大雨，清晨至上午中南部有零星雨，晚間轉為東風，東半部開始出現零星短暫雨。

他表示，下周一至下周三隨熱帶系統遠離，天氣仍受低壓帶影響，東半部、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為午後雷陣雨。溫度部分，今天大台北、彰化高溫上看卅六度，周末因降雨影響，東半部高溫略降至廿八、廿九度，其他地區沒下雨時就是夏天的溫度，約卅一至卅三度。